Эксперт объяснил неизбежность обесценивания гривны

Сезонность курса валют должна полностью разрушиться / news.online.ua

В 2019 году сезонность курса валют должна полностью разрушиться в связи с тем, что курсовую динамику будет определять график погашения внешних долгов.

Финансовый эксперт Алексей Кущ напомнил, что обычно в Украине зимой гривна обесценивается. Весной и летом – наоборот.

"Последние 3 года сезонность курса валют была продиктована сезонностью нашей экономики, преимущественно сырьевой. Весной у аграриев посевная кампания. Они продают валютные резервы, чтобы профинансировать ее. Летом – затишье. Осенью аграрии покупают доллары и выводят капитал за границу. Раньше у нас был стабилизатор в виде промышленности. Сейчас этот фактор фактически исчез", – пояснил эксперт.

По его словам, в Украине существует девальвационно-инфляционная модель формирования бюджета, которая предусматривает постепенное обесценивание гривны, пишет gazeta.ua.

"Когда гривна укрепляется, а инфляция затормаживается, бюджет недополучает доходы. Поэтому Нацбанк подыгрывает правительству. Заявил, что в 2019-м каждый день будет покупать на межбанке $15 миллионов. Ранее было $10 миллионов. На самом деле курс уже сегодня может укрепиться еще больше, чем 27 гривен за доллар", – добавил Кущ.

Напомним, ранее экономист рассказал, когда ждать ослабления гривны.