На канале СТБ решили радикально поступить с нацотбором на Евровидение из-за скандала с Maruv

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Телеканал СТБ может отказаться от организации национального отбора на Евровидение из-за свежего скандала с певицей Maruv (Анна Корсун).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы канала.

"Четыре года СТБ проводит Нацотбор по правилам, утвержденным НОТУ. СТБ проводит отбор и его трансляцию за собственные деньги. Три года мы оказывали поддержку победителю национального отбора. Эта поддержка в том числе включала подготовку номера и прочее сопровождение во время поездки и его участия в конкурсе. [...]Учитывая сложившуюся ситуацию, мы будем размышлять над тем, есть ли нам смысл в дальнейшем принимать участие в проведении национального отбора на Евровидение", − заявили на канале.

Кроме того, представители СТБ подчеркнули, что не имеют отношения к подписанию договора с победителем национального отбора и не в курсе, какие пункты и требования этот документ включает. Также на канале не знают, кто станет представителем Украины на Евровидении-2019 вместо Maruv.

Деньги, взятые мобильными операторами за SMS-сообщения в поддержку Maruv, зрителям не вернут. На СТБ готовы передать их на благотворительные цели.

Напомним, ранее Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) одержала победу в украинском национальном отборе на "Евровидение-2019". Немедленно вспыхнули скандалы - из-за планов певицы поехать на гастроли в РФ. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко пообещал лично не пустить Maruv на Евровидение. Позднее сама певица отказалась от поездки на конкурс и объяснила, по какой причине. Затем на скандал с певицей прямо отреагировали сами организаторы Евровидения.