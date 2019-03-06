Скандал за скандалом сотрясают Украину накануне выборов – Politico

6 марта 2019, 05:06

Как же эти скандалы повлияют на исход предвыборной кампании и ее главных лидеров – Порошенко, Тимошенко и Зеленского.

Выборы-2019
Выборы-2019 / ZIK

Более чем за месяц до того, как украинцы 31 марта будут выбирать нового президента, журналисты раскрыли скандал с хищениями в Укроборонпроме, которые обошлись налогоплательщикам в миллионы долларов. Расследование вызвало возмущение избирателей и обвинения в "измене" со стороны критиков Порошенко. Об этом идет речь в материале Politico, перевод которого публикует Главред.

Читайте также"Укроборонпром" уличили в торговле с РоссиейГлавный оппонент миллиардера-олигарха в президентской гонке, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, призвала к импичменту действующего главы государства. Три депутата покинули партию Порошенко в знак протеста.

Обвинения прозвучали в самый разгар предвыборной кампании Порошенко, главными лозунгами которой являются "армия, язык, вера" и это лишило его возможности представить себя сильным главнокомандующим.

Скандал "безусловно подрывает" месседжы, которые президент пытался донести, говорит Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра "Новая Европа". Эксперт отметила, что Порошенко когда-то заявлял, что "отрубит руки" любому, кого поймали на воровстве у военных. Будет ли обвинений достаточно, чтобы сорвать его кампанию, пока неясно. В стране, где обвинения во взяточничестве и мошенничестве являются типичными в сезон выборов, обвинения в коррупции играют необычайно заметную роль.

Февраль начался удачно для Порошенко. Он восстановил позиции в соцопросах и вышел на второе место, опередив своего давнего соперника Тимошенко и политически неопытного, но популярного комика Владимира Зеленского.

Затем появились эти обвинения, как бомба. Репортаж, вышедший 25 февраля по телевидению, был подготовлен журналистами-расследователями из независимой группы Bihus.info. Обвинения касаются Олега Гладковского, первого заместителя главы Совета безопасности и обороны Украины и делового партнера Порошенко, а также его 22-летнего сына Игоря Гладковского.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший в партнерстве с другими участниками схемы продавал контрабандные российские запчасти к военной техники по дико завышенным ценам, что обошлось налогоплательщикам примерно в 9,3 млн долларов. Журналисты представили доказательства в виде текстовых сообщений, контрактов и документов, которые, по их словам, были разглашены анонимным источником. И Игорь, и Олег Гладковский отрицали какие-либо правонарушения.

На следующий день после выхода расследования в эфир, несколько праворадикальных групп протестовали возле роскошного дома Олега Гладковского, сжигая факелы и заливая красной краской порог его дома. 4 марта, когда журналисты обнародовали вторую часть своего расследования, Порошенко уволил Гладковского, пытаясь показать, что знакомство и родственные связи никого не спасут.

Читайте такжеКаковы шансы у Порошенко снова стать президентом: мнение экспертовВ заявлении на своем официальном сайте Порошенко написал, что поручил правоохранительным органам провести обзор информации, содержащейся в рассследовании. Позже он предупредил журналистов, что если расследование окажется ложным, им следует "прекратить дестабилизацию ситуации как в армии, так и в государстве".

Это опасный случай для Порошенко. Коррупция в вооруженных силах является особенно деликатным вопросом в стране, воюющей с Россией и ее сторонниками-сепаратистами. По словам Владимира Фесенко, который руководит киевским Центром политических исследований "Пента", растрата военных действий - неоправданное преступление в глазах украинских патриотов.

Не только Порошенко, но и Тимошенко попала под микроскоп журналистов-расследователей. В телепрограмме "Схемы", исследовательском журналистском проекте Украинской службы Радио Свобода, говорится, что экс-премьер-министр приняла ряд подозрительных пожертвований для ее предвыборной кампании с июня 2018 года.

Источники пожертвований на сумму около 6 млн долларов вызывают сомнения относительно их происхождения. Несколько предполагаемых доноров Тимошенко сделали взносы, многие из которых составили тысячи долларов - больше, чем у некоторых из них зарплата. Журналисты "Схем" обнаружили, что несколько человек внесли одинаковые суммы, а один человек несколько раз внес одинаковые суммы из банков в разных городах. В некоторых случаях целые семьи делали пожертвования в один и тот же день.

Тимошенко отрицает какие-либо правонарушения, заявляя, что ее штаб является "прозрачным", и подчеркивает, что "все доходы и расходы являются абсолютно публичными". На прошлой неделе Национальное агентство по предупреждению коррупции объявило, что оно проверяет финансовые отчеты всех участников выборов, в том числе и Тимошенко.

Читайте такжеТимошенко и Зеленский впереди, Порошенко не выходит во второй тур - соцопросЕще один кандидат в президенты Владимир Зеленский, вероятно, выиграет от недавних скандалов, "а также у тех оппозиционных кандидатов, которые эффективно продают украинцам идею о том, что нынешняя политическая элита успешно зарабатывает деньги на войне", - говорит Гетманчук. 

По словам Фесенко, пока рано говорить о том, как недавние скандалы повлияют на лидеров выборов. Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло расследование по делу Гладковского, но его результаты вряд ли повредят Порошенко в преддверии голосования, так как их точно не обнародуют до 31 марта.

Призыв Тимошенко к импичменту также не увенчается успехом. Партия Порошенко контролирует парламент, и маловероятно, что депутаты проголосуют за это. Это означает, что никого из главных кандидатов нельзя сбрасывать со счетов, говорит Айварас Абромавичюс, бывший министр экономики и торговли Украины. По его словам, Порошенко и Тимошенко являются "бойцами" с множеством "краплёных карт" в рукавах.

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