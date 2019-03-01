Тимошенко рассказала, откуда взялись миллионы у спонсирующих Батькивщину уборщиц и кассирш

Юлия Тимошенко / Батькивщина

Батькивщину спонсируют различные бизнесмены, якобы опасающихся репрессий властей и потому переводящие деньги на счета партии через подставных лиц.

С таким заявлением в эфире программы Право на власть канала 1+1 выступила лидер данной политической силы Юлия Тимошенко. Именно так она прокомментировала вышедший в эфире сюжет расследовательской программы Наші гроші.

К слову, вопрос о том, как получилось, что кассиры, домохозяйки, пенсионеры и безработные тратят на финансирование Батькивщины и президентской предвыборной кампании Тимошенко миллионы гривень, задал в студии руководитель Наших грошей, журналист Денис Бигус.

Тимошенко ответила, что они "разобрались с этими фактами и выяснили", что симпатизирующие Батькивщине предприниматели якобы не могут передать партии деньги напрямую, "потому что мгновенно открываются уголовные дела" против них.

"У них забирают все, и это террор, который идет по стране. Потому они находят своих родственников, которые не под ударом, и пытаются через них сделать взносы, которые сегодня помогают нашей партии", − подытожила Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко объявила о начале процедуры импичмента Петра Порошенко - из-за расследования Наших грошей по поводу коррупции в оборонной сфере, осушествляемой людьми из окружения президента.