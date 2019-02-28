Расследование: Батькивщину спонсируют маникюрщицы, уборщицы и кассирши. Тимошенко обвиняет власть

Юлию Тимошенко заподозрили в сомнительных источниках финансирования / кадр из видео

Деньги на партию кандидата в президенты Юлии Тимошенко Батькивщина дают в основном такие слои населения, как безработные и малообеспеченные.

Журналисты программы Наши гроши с Денисом Бигусом поговорили с частью наиболее щедрых спонсоров Батьквщины и выяснили, что большинство меценатов - подставные лица, которые даже не знают о своем финансовом участии в поддержке проекта Тимошенко.

Как отмечается в расследовании, жители небольших населенных пунктов перечисляли на счета Батькивщины до 149 тысяч гривен – и делали это неоднократно.

Сумма в 149 тысяч гривен – та граница, за которой начинается финансовая проверка.

По версии авторов расследования, такие "взносы" являются легализацией средств неизвестного происхождения. В первом и втором кварталах прошлого года физические лица и фирмы перечислили около 23 млн грн, а в третьем и четвертом - свыше 130 млн грн. Именно тогда Тимошенко начала подготовку к избирательной кампании. В первом и втором квартале 2018 года люди и фирмы прислали партии 23 млн гривен, то в третьем и четвертом – уже более 130 млн гривен.

Все платежи – подозрительно внушительные, говорят расследователи. Так, граждане со скромным доходом в селах Кировоградской и Одесской областях пожертвовали на партийные нужды свыше 4 млн гривен. Например, Наталья Зубарь из села Завалье, которая работает кассиром в местном супермаркете, внесла на счета партии платежи по 149 тысяч гривен каждый 3, 4, 5, 16 октября, а 22 октября докинула еще 130 тысяч гривен. Всего за почти полгода кассирша профинансировала партию почти на 1,5 миллиона гривен.

Читайте такжеИдеальная схема: все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и КоЖительница города Сумы Галина Манько перечислила партии 700 тысяч гривен, однако в семье женщины объяснили, что общего с политикой у нее ничего нет и не может быть, поскольку она "свидетель Иеговы". Еще одна сумчанка Наталья Степаненко, согласно отчетам партии, якобы перечислила партии 650 тысяч гривен. При этом родители Степаненко говорят, что этого не может быть, поскольку "дочь зарабатывает копейки". "Вы что, смеетесь?" – спросила ее мать на вопрос о сумме, перечисленной в партийную кассу.

Есть и другие фанатичные поклонники Тимошенко, отмечают расследователи – например, корпоративный донор, компания "Зерновые традиции Лопатина" из пригорода Киева, которая перечислила партии два миллиона гривен. Отмечается, что предприятие фиктивное, зарегистрированное на методиста местного детского сада, а указанное место регистрации — формальное.

Расследователи также нашли "спонсора" в виде сотрудницы автомойки Марины (пожертвовала Батькивщине 460 тысяч гривен) и мастер по маникюру на дому Лидия Скубий из Кировоградской области. Сообщается, что в конце 2017 года женщина собирала средства на лечение дочери, о чем сообщали и местные, и национальные СМИ, а за четыре дня до Нового года в 2018 году вдруг перечислила Батькивщине 149 тысяч гривен.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко такие платежи объясняет провокацией против нее со стороны СБУ, а также искренней помощью людей, которые боятся об этом говорить из-за страха гонений со стороны власти.

Ранее журналисты Бигус.Info опубликовали расследование, в котором обвинили cына замсекретаря СНБО Олега Гладковского Игоря в прямом участии в "схемах" по многомиллионным ххищениям в оборонном комплексе.