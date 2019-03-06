Выборы дают Украине шанс навсегда оторваться от России – индийские СМИ

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Кремль надеялся, что, разжигая сепаратистские мятежи в восточной части Донбасса, Украину можно вернуть назад в российскую орбиту, но эта стратегия, по мнению аналитиков, привела к обратным результатам. Дискуссия о том, должна ли Украина смотреть на запад и идти в ногу с Европейским союзом или на восток в сторону Москвы, кажется, закончилась - по крайней мере, пока. Об этом идет речь в материале New Delhi Times , перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеСкандал за скандалом сотрясают Украину накануне выборов – PoliticoПрезидентские выборы кажутся многим еще одним важным этапом на пути Украины к освобождению от России и созданию независимого будущего для себя, свободного от ограничений, навязанных Кремлем. Это первые выборы со времен Советского Союза, в ходе которых не идут споры о том, где лучшие перспективы Украины – на Западе или на Востоке.

И в своем стремлении переизбраться на второй срок действующий президент Петр Порошенко, который сейчас уступает согласно опросам общественного мнения, не стесняется называть своих двух главных конкурентов: популярного телевизионного комика Владимира Зеленского и экс-премьера Юлию Тимошенко – "агентами Кремля".

Главный пророссийский кандидат, Юрий Бойко, бывший вице-премьер-министр и союзник свергнутого авторитарного президента Виктора Януковича, сейчас идет на четвертом месте. И есть немного признаков того, что Бойко сможет вырваться из своего избирательного оплота на юго-востоке и улучшить положение перед голосованием в первом туре 31 марта.

"Он должен поблагодарить президента России Владимира Путина за это", - говорит Татьяна Попова, эксперт по СМИ и бывший заместитель министра по информационной политике. Аннексия Россией Крыма и насильственная оккупация отдельных районов Донецка и Луганска на востоке фактически лишили Бойко огромного количества пророссийских избирателей.

Избиратели на Донбассе и на украинском полуострове Крым традиционно поддерживают кандидатов, которые выступают за тесные связи с Россией, но на этих выборах они лишены права голоса благодаря Путину. "Потеря пророссийских избирателей в Крыму и на Донбассе означает, что электорат стал еще более проевропейским - это можно увидеть в рейтингах", - говорит Попова.

Читайте такжеРезко и грязно: у Путина распереживались по поводу выборов в УкраинеДве трети украинцев рассматривают сейчас Россию как "страну-агрессора", которая еще больше подогревает прозападные настроения и общественную поддержку для вступления страны в НАТО.

"Российское вмешательство на востоке, где промосковские сепаратисты пользуются полной поддержкой России, имело обратный эффект - оно просто делает украинцев более прозападными", - говорит неназванный американский дипломат. "Не зря люди здесь говорят: "Возможно, Путин на какое-то время получил Крым, но потерял Украину", - добавляет он.

Украинский обозреватель Константин Скоркин отметил, что, хотя "впервые после независимости Украины на выборах не будет сильной пророссийской силы, способной победить", Кремль, вероятно, продолжит играть в "длинную игру".

Он опасается, что выборы в Верховную Раду или парламент в конце этого года вполне могут быть использованы Кремлем как "возможность изменить политический курс в Киеве". Виктор Медведчук, известный пророссийский политик, тесно связанный с Путиным, уже объявил о планах создания пророссийской политической коалиции.

И "Кремль, вероятно, попытается исполнить свою волю, манипулируя информацией и подстрекая пропагандистские мифы, которые разжигают раскол в украинском обществе", предупреждает Скоркин.

Есть опасения, что российские спецслужбы с помощью местных агентов готовятся распространять ложные данные экзит-поллов, чтобы Кремль мог уповать на нелегитимность выборов.