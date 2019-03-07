Колодий или Брыксы вместо 8 Марта: как предлагают отмечать женский день в Украине

Как предлагают отмечать 8 Марта в Украине Лада Лузина / Главред

Во время чата на Главреде писательница Лада Лузина заверила, что ее бы не смутил отказ от 8 Марта, если бы вместо него украинцы вернулись к официальному празднованию Женских Дней из украинского народного календаря.

По ее словам, это "невероятно интересные традиции, захватывающие яркие ритуалы, о которых, к сожалению, практически никто не знает".

"Больше всего меня возмущает, что, говоря об отмене того же 8 Марта, наши реформаторы праздничного календаря предлагают заменить его иностранным Днем матери или каким-то другим зарубежным праздником", – отметила Лузина.

Читайте такжеПоздравления с 8 Марта прикольные и анимированные – открытки и текстыИ добавила: "Я понимаю, что они тоже понятия не имеют ни о празднике Колодия, ни о Брыксах, ни о множестве других женских праздников, которым я посвятила книгу "Волшебные традиции украинок".

Ранее Вятрович рассказал об отмене выходного 8 марта. Международный женский день утратил правозащитное значение, считает глава УИНП.

Как сообщалось, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

Кроме того, астролог рассказал, что будет с праздниками 8 Марта и 9 Мая в Украине. Если в результате президентских выборов к власти в Украине придет Зеленский, то 8 Марта как праздник у нас останется, убежден Влад Росс.

Позже Росс отметил, что будущее 8 Марта зависит от того, кто станет следующим президентом Украины. Уже в следующем году могут быть варианты, и далеко не факт, что он останется праздничным и нерабочим днем.

Кстати, журналист объяснил, как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной. К украинским женщинам отношение в государстве до сих пор, как во времена Средневековья, считает Портников.