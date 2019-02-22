Журналист объяснил, как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной

Как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной

Украине не стоит отказаться от 8 марта как праздника и выходного дня.

Такое мнение высказал публицист и журналист Виталий Портников во время чата на Главреде.

"Для меня 8 марта – это прежде всего день борьбы за права женщин, а не день, когда им дарят цветы. Считаю, что отношение к женщинам в Украине до сих пор является средневековым, поэтому я бы не спешил отказываться от 8 марта", – пояснил он.

При этом журналист высказал пожелание, чтобы в праздновании этого праздника более активную роль принимали женские организации.

"Украина до сих пор не стала страной феминисток, и это тормозит ее развитие. Богатыми странами мира женщины руководят на равных с мужчинами. Это одна из предпосылок достойной жизни", – подчеркнул Портников.

Напомним, в Украине определились с выходным на 8 марта 2019. Главред выяснил, сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весны.

Читайте такжеОтдых или деньги: когда выгоднее брать отпуск в УкраинеРанее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

Кроме того, астролог рассказал, что будет с праздниками 8 Марта и 9 Мая в Украине. Если в результате президентских выборов к власти в Украине придет Зеленский, то 8 Марта как праздник у нас останется, убежден Влад Росс.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Выходные ждут нас и благодаря празднованию Троицы 2019.

Также Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине. Главред выяснил, когда и как отрабатываем за праздники.