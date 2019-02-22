Журналист объяснил, как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной

22 февраля 2019, 15:25

К украинским женщинам отношение в государстве до сих пор, как во времена Средневековья, считает Портников.

8 Марта_тюльпаны_открытка
Как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной

Украине не стоит отказаться от 8 марта как праздника и выходного дня.

Такое мнение высказал публицист и журналист Виталий Портников во время чата на Главреде.

"Для меня 8 марта – это прежде всего день борьбы за права женщин, а не день, когда им дарят цветы. Считаю, что отношение к женщинам в Украине до сих пор является средневековым, поэтому я бы не спешил отказываться от 8 марта", – пояснил он.

При этом журналист высказал пожелание, чтобы в праздновании этого праздника более активную роль принимали женские организации.

"Украина до сих пор не стала страной феминисток, и это тормозит ее развитие. Богатыми странами мира женщины руководят на равных с мужчинами. Это одна из предпосылок достойной жизни", – подчеркнул Портников.

Напомним, в Украине определились с выходным на 8 марта 2019Главред выяснил, сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весны.

Читайте такжеОтдых или деньги: когда выгоднее брать отпуск в УкраинеРанее сообщалось, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) подготовил законопроект об отмене выходных 9 мая и 8 марта.

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович рассказал, как в Украине изменится концепция 8 Марта. По словам историка, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 Марта, нет.

Кроме того, астролог рассказал, что будет с праздниками 8 Марта и 9 Мая в Украине. Если в результате президентских выборов к власти в Украине придет Зеленский, то 8 Марта как праздник у нас останется, убежден Влад Росс.

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Выходные ждут нас и благодаря празднованию Троицы 2019.

Также Кабмин утвердил перенос рабочих дней 2019 в Украине. Главред выяснил, когда и как отрабатываем за праздники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина праздник Виталий Портников 8 марта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:34
Эксперт сказал, на каких основаниях в Украину должны вернуться Крым и часть Донбасса
15:30
Амосову обвинили в новой попытке штурма медуниверситета имени Богомольца Видео
15:26
Вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал: модель назвала Украину Россией
15:25
Журналист объяснил, как отказ от 8 Марта мешает Украине стать богатой страной Видео
15:06
Развал России будет катастрофой для Украины — историк
15:04
В Австрии "отрезали" часть территории Украины
15:03
Без Украины не обошлось: Захарова раскрыла тайный план США по войне в Венесуэле Видео
14:33
"Голая, следы насилия": в Киеве у метро нашли мертвой женщину Фото Видео
14:31
"Власти о своих моряках забыли": эксперт объяснил, в чем просчиталась Украина в конфликте на Азове Видео
14:28
Посольство США: коррупция препятствует украинцам достичь успеха
14:15
Стал известен соперник Динамо в 1/8 Лиги Европы
14:08
В Москве задержан бывший "министр продовольствия ДНР"
13:56
Нафтогаз установил новые цены на газ для промышленных потребителей Видео
13:45
Лукашенко анонсировал ответные меры на американские ракеты в Украине
13:38
Финал нацотбора на Евровидение-2019: кто победит, голосование Видео
13:16
Зеленский оторвался от преследователей в новом президентском рейтинге Видео
12:58
Майли Сайрус обнажилась для глянца Фото
12:33
Молдова будет выбирать между Европой и Россией – AFP
12:30
"Подбиты танки, уничтожен блиндаж": на Луганщине боевики "выгребли" — волонтер Видео
12:10
Из России выезжает образованная молодежь – Atlantic Council
11:57
Финалистки нацотбора оскандалились в прямом эфире из-за "Крымнаш" и "войны с РФ нет" Видео
11:56
НБУ "освежил" 500 гривен: купюру ввели в оборот
11:51
Скандал на Житомирщине: учительница жестоко избила ребенка прямо на уроке Видео
11:31
Стало известно о серьезном обвале рейтинга путинского послания
10:59
Морозы отступят: синоптик рассказала о новом потеплении Видео
10:56
Девушка дня Instagram: сексапильная экс- "ВИА Гра" Санта Димопулос Фото
10:40
"Ненависть, как к Порошенко": журналист раскрыл планы РФ по новому президенту Украины Видео
10:25
"Полуфашистский закон": Будапешт обвинил Киев в нарушении прав меньшинств Видео
10:10
"Фура без тормозов": в Киеве на Крещатике произошло серьезное ДТП, опубликованы фото Фото
09:56
Европейский суд отклонил запрос Украины по пленным морякам Видео
09:40
Эксперт раскрыл, чем американский эсминец займется в Черном море
09:33
Месть Украины: эксперт рассказал о "токсичном" населении в ОРДЛО Видео
09:15
СМИ узнали, почему Карл Лагерфельд любил перчатки Видео
09:00
Старый Порошенко или украинский Трамп: какой президент ждет Украину после выборов мнение
08:59
Штрафы или разборка на запчасти: что ждет евробляхи после льготного периода растаможки Видео
08:50
Взрыв на учениях на Киевщине: стало известно, из-за чего пострадали срочники Видео
08:25
В Украине доллар подкатился вплотную к новой психологической отметке Видео
08:22
Румынская церковь назвала условия для признания ПЦУ Видео
08:03
Электоральная пирамида кандидата Порошенко мнение
07:49
Зима возвращается: синоптики рассказали, где в Украине ждать морозов до -18 градусов Видео
07:15
"Бежали вперед и назад": Хацкевич оценил победу Динамо над Олимпиакосом
06:41
"Пиар-ход Порошенко": политолог объяснил, что дает Украине курс на ЕС и НАТО Видео
06:21
Восточная Европа открывает границы для украинских заробитчан – The Seattle Times
06:15
Пройти по лезвию ножа: астрологи предупредили, каким знакам Зодиака придется нелегко Видео
06:11
Народный депутат организовал схему подкупа на президентских выборах - СБУ Видео
05:47
Сколько отдыхаем в марте 2019: в Украине определились с выходным на 8 марта 2019 Видео
05:31
Борьба с прогулами: В Европе хотят ввести в школах уроки порно
05:01
"Наступление танков Путина на Киев": военный эксперт рассказал, насколько готова армия Украины к агрессии РФ Видео
04:39
Зачем и сколько есть киви: в чем польза и вред этого фрукта Видео
04:05
Без трусов в провокационной позе: Ирина Шейк показала полуголые фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться