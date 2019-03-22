В ГПУ требуют извинений от западного эксперта за слова о "вранье Луценко"

У Юрия Луценко требуют извинений от западного эксперта / УНИАН

Известный аналитик Андерс Аслунд должен извиниться за слова в адрес Юрия Луценко, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Уважаемый господин Аслунд, я хотела бы прочитать не только фразу об отзыве вашего предыдущего заявления, но и извинения за Ваши слова, которые вы сначала сказали о генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко", - написала Сарган в Twitter.

Таким образом Сарган отреагировала на заявление Аслунда в адрес Луценко, озвученное накануне.

В нем шведский аналитик, комментируя обвинения Луценко в адрес посла США в Украине Мари Йованович, подчеркнул, что не верит в то, что Йованович якобы дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

"Когда Юрий Луценко открывает рот, он обычно врет.

Он работает генеральным прокурором 2-3 года, и он не провел ни одного существенного расследования. Никого не был заключено, ни на одном уровне", - заявлял Аслунд в комментарии Голосу Америки.

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Эксперт подчеркивал, что Луценко остается генпрокурором "потому, что он ничего не делает".

"Относительно Луценко, очевидно, к какой силе он принадлежит. Он является человеком президента Порошенко. Но у него нет никакого доверия. Так почему кто-либо должен обращать внимание на его слова? Мы в Вашингтоне слышим об этом только потому, что там присутствуют обвинения против посла США, о которой здесь высокого мнения. Никто из тех, кто знает обоих людей, как, например, я, не сомневается ни на минуту о том, кто говорит правду а кто - нет ", - отметил Аслунд.

Отметим, что позже Аслунд в Twitter заявил о том, что отзывает свои слова в адрес Луценко.

I am withdrawing my statement on Lutsenko. — Anders Åslund (@anders_aslund) March 21, 2019

Как известно президент Петр Порошенко заявил о поддержке посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, в интервью американскому изданию The Hill Юрий Луценко обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что та передала ему список людей, в отношении которых запрещено проводить какие-либо следственные действия.

В свою очередь президент США Дональд Трамп коротко прокомментировал информацию, появившуюся после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко дал скандальное интервью. Глава США заявил, что заговор о российском вмешательстве поблек, а украинский начал проявляться.