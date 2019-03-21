Мстящий альфа-самец: в Киеве убеждены, что победят в войне Луценко с Йованович

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

21 марта 2019, 14:32

Украинские власти уверены, что Запад будет вынужден и дальше их поддерживать исходя из своих геополитических интересов.

Мари Йованович
Мари Йованович / pravda.com.ua

Заявление Луценко про американцев, которые, оказывается, указывают ему, кого не садить (наверное поэтому до сих пор на воле Семочко, Гладковский и руководство Херсонской области). Демонстративное назначение в Верховный Суд всех зашкваренных коррупционеров вместе с баном для приличного судьи. Решение Конституционного Суда, которым откатывается реформа по борьбе с коррупцией и плюется в лицо кредиторам, объявляя амнистию коррупционерам

Что это? Причем прямо перед выборами. В самый, казалось бы, не подходящий момент. Многие думаю, что это глупость, жадность, безумие. Да много чего можно приписать

На самом деле это все похоже на подростковые комплексы. Когда забитый подросток получает шанс показать язык учителям, при переходе в другую школу. Когда вот сейчас уже власти у них нет, а в будущем неизвестно что еще ждет. И он начинает разбивать окна. Бить младших. Напиваться перед школой. И мстит и мстит за то, что вынужден был долгое время следовать правилам. Что его заставляли учиться. Что не давали курить за школой. Мешали прогуливать. В общем, издевались как могли.

Читайте также"Фаталити для Украины": чем может кончиться скандал с послом СШАИ вот теперь они поймали момент. Раньше не могли, потому что Украина полностью зависима от поддержки кредиторов. И трудно удерживать власть, когда в стране дефолт. А значит вынуждены были слушаться. Проводить реформы. Саботировать, но двигать вперед. А сейчас выборы. И с одной стороны, если они проиграют – то хоть трава не расти. Какая им разница, тогда, будет дефолт или не будет. А если выиграют, то "можно начать с чистого листа". И торговаться теперь и по поводу шагов в борьбе с коррупцией. Выторговывать кредиты за меньшие уступки. Отбрасывать старую кожу, как то продавать за кредит очередного генерального прокурора, потерявшего доверие. И потерявшего берега.

С другой стороны, они уверены, что выбора у запада все равно нет. Как тот самый подросток, который знает, что родители его все равно не бросят. И вот сейчас, когда альтернативные кандидаты выглядят еще хуже, они позволяют себе куражится. Куда же подеваться Западу, все равно поддержат их. Можно и в чай плевать, и послов обвинять. Все можно. Тем более, они свято верят, что Запад будет поддерживать Украину в любом случае. Ведь у них тоже геополитика головного мозга.

Читайте такжеПорошенко и Ко решили объявить войну ГосдепуЛогично? Более чем. Особенно если вы подросток, у вас гормоны и комплексы. И вы хотите доказать всем вокруг, что вы альфа-самец. Если вы считаете, что вас несправедливо унижали, а теперь вы мстите. И гордо потом рассказываете девочкам, как вы "опустили" этих старперов. Этих западных скучных бюрократов. Этих буржуев. И тут вспоминается молодость, комсомольская, и все уроки истории КПСС, которые они выучили. И пламенные речи, которые толкали все эти Луценки в своей юности о борьбе за счастье пролетариата и противостоянии империалистам.

Беда в том, что мы говорим о руководстве страны, а не о подростках, которые хотят что-то доказать всем вокруг. Если мы говорим о руководстве страны, сделавшей выбор в пользу европейских ценностей, то это не только неуместно, но и жалко. Ведь именно так и смотрят на такого подростка. С жалость. И надеждой, что когда-то он повзрослеет и поумнеет.

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Украина США Юрий Луценко Мари Йованович Сергей Фурса
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