"Финансовые интересы не задевает, а пиариться можно": в Украине отреагировали на принятие закона о языке

Нардеп отметил, что принятый Радой закон о языке не задевает ничьи финансовые интересы, а его коллеги смогут пиариться на документе

В Сети отреагировали на принятие Верховной Радой закона о языке, в частности, народный депутат Борислав Береза отметил, что "мовний закон" ничьи финансовые интересы не задевает, а пиариться на нем нардепы смогут.

Береза написал в Facebook, что после принятия закона о языке предложил коллегам рассмотреть законопроекты о янтаре и игорном бизнесе, но они отказались.

"...Логично... Мовний закон ничьи финансовые интересы не задевает, а пиариться на нем сможете. Логично", — отметил народный избранник.

Политолог Денис Гороховский поделился мнением, что из-за "мовного закона" медийщики будут массово терять деньги, а печатные СМИ вообще частично закроются.

"Проголосовали "мовний закон"… Вот даже как-то событие никаких эмоций не вызывает… Ну а так, вполне закономерный итог: власть, которая все доводит до абсурда, довела до него же еще одну тему", — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Журналист Глеб Простаков полагает, что принятие закона о языке — "это провал внутренней работы, которая ведется спонсорами Владимира Зеленского (триумфатор выборов президента в Украине 2019 — Ред.) по переформатированию парламентской коалиции".

"Перед лицом возможного роспуска Верховной Рады БПП, Народный фронт, Батькивщина и РПЛ (Радикальная партия Олега Ляшко — Ред.) сбились в кучку, а закон о языке стал хорошим поводом для такого сплочения", — считает он.

"Интересно, что 75% (возможно, речь идет о проценте избирателей, которые на выборах президента 2019 не поддержали действующего президента Петра Порошенко — Ред.) общества уже осознало, что чем больше ВР занимается "Законом о мове", тем меньше в стране остается рабочих мест и тем больше людей уезжают за рубеж в поисках спасения и где, кстати, они вынуждены овладевать чужими мовами", — полагает политолог Андрей Головачев.

Бизнесмен Евгений Черняк обратил внимание на то, что "бизнес просит, умоляет законодателей и прочих власть имущих бороться с коррупцией, ввести налог на выведенный капитал, реформировать судебную систему и другие бизнес-ориентированные законы и постановления, но их ждут годами, и они не принимаются, но очень быстро принимают закон про украинский язык, который опять усилит раскол в обществе, которое и так поделено на две части после выборов".

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик спрогнозировал, что президент Зеленский инициирует пересмотр языкового закона уже осенью этого года.

Ведущий Андрей Шабанов отметил, что после вступления в силу "мовного закона" в Украине концерт группы Red Hot Chilie Peppers, к примеру, на Олимпийском стадионе должен быть проведен либо как частная вечеринка, либо полностью субтитроваться на украинский.

Языковой закон сегодня голосовался с нарушением конституционной процедуры голосования, а именно требования ст 84 Конституции голосовать лично. Это основание для представления в Конституционный Суд о признании его неконституционным. Напомню прошлый языковой закон Колесниченко-Кивалова был год назад отменен КСУ именно изза нарушения процедуры голосования а не по сути. На моем видео - фракция Воля народа помогает установить демократию и голосует за отсутствующих. Давайте сделаем эту колаборацию известной Опубликовано Elena Dyachenko Четверг, 25 апреля 2019 г.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля приняла языковой закон — документ поддержали 278 нардепов при необходимых 226 голосах. В документе говорится, что украинский язык в Украине является единственным государственным. В законопроекте прописано, кто из граждан обязан владеть украинским, а также расписаны изменения в работе СМИ насчет языка.