Время истекает: Путину пригрозили жесткой ответкой за украинских моряков

Усиления санкционного давления на Россию эксперт ожидает, если украинских ребят не освободят до осени.
У главы РФ Владимира Путина осталось около полутора месяцев на освобождение захваченных в плен украинских моряков, которых в ПА ОБСЕ признали военнопленными.
После этого России грозят новые санкции, на этот раз "гораздо более серьезные и более жесткие".
"Если Россия не будет выполнять решение трибунала еще какое-то время, то я не исключаю, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН", – цитирует Обозреватель адвоката украинских моряков-военнопленных Николая Полозова.
Усиления санкционного давления на Россию эксперт ожидает, если украинских ребят не освободят до осени.
Читайте такжеСанкции, война и евроинтеграция: тезисы выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС"Если в течение ближайших месяца-полтора, до конца отпусков, вопрос не разрешится, то с новым циклом политической работы, с осени, эти решения и будут приниматься", – пояснил Полозов.
По его мнению, западные лидеры просто позволили Путину взять недолгую "паузу".
"Думаю, эта пауза обусловлена тем, что после переговоров Путина с Трампом и другими лидерами в Осаке (на саммите G20. – Ред.) ему дали небольшой "временной отрезок", чтобы исправить эту ситуацию. Если они не увидят исправления, то, по всей видимости, стоит ожидать усиления давления", – считает адвокат.
Ранее Полозов сообщил, что в России большинству моряков предъявили обвинение в окончательной редакции. Мария Захарова утверждала, что российский МИД не получал официальных предложений от Украины по освобождению моряков.
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.