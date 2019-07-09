Время истекает: Путину пригрозили жесткой ответкой за украинских моряков

Путину пригрозили жесткой ответкой за украинских моряков / Новая газета

У главы РФ Владимира Путина осталось около полутора месяцев на освобождение захваченных в плен украинских моряков, которых в ПА ОБСЕ признали военнопленными.

После этого России грозят новые санкции, на этот раз "гораздо более серьезные и более жесткие".

"Если Россия не будет выполнять решение трибунала еще какое-то время, то я не исключаю, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН", – цитирует Обозреватель адвоката украинских моряков-военнопленных Николая Полозова.

Усиления санкционного давления на Россию эксперт ожидает, если украинских ребят не освободят до осени.

Читайте такжеСанкции, война и евроинтеграция: тезисы выступления Зеленского на саммите Украина-ЕС"Если в течение ближайших месяца-полтора, до конца отпусков, вопрос не разрешится, то с новым циклом политической работы, с осени, эти решения и будут приниматься", – пояснил Полозов.

По его мнению, западные лидеры просто позволили Путину взять недолгую "паузу".

"Думаю, эта пауза обусловлена тем, что после переговоров Путина с Трампом и другими лидерами в Осаке (на саммите G20. – Ред.) ему дали небольшой "временной отрезок", чтобы исправить эту ситуацию. Если они не увидят исправления, то, по всей видимости, стоит ожидать усиления давления", – считает адвокат.

Ранее Полозов сообщил, что в России большинству моряков предъявили обвинение в окончательной редакции. Мария Захарова утверждала, что российский МИД не получал официальных предложений от Украины по освобождению моряков.