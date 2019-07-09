В ПА ОБСЕ признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными

ПА ОБСЕ признали украинских моряков в РФ военнопленными / oscepa.org

В Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными.

В резолюции ПАСЕ, принятой на ежегодной сессии в Люксембурге, рекомендуется главе ОБСЕ и государствам-участникам приложить все усилия, чтобы освободить украинских военнопленных и захваченные суда.

ПА ОБСЕ "осуждает неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное несоразмерное применение военной силы со стороны Российской Федерации против украинских судов и членов их экипажей в нейтральных международных водах Черного моря вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года", - говорится в резолюции.

В парламентской ассамблее также настоятельно призывают РФ вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины.

ПА ОБСЕ "вновь осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает Российскую 40 Федерацию отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины", - сказано в документе.

Напомним, россияне взяли в плен украинских моряков, которые находились на катерах Никополь (бортовой номер P176), Бердянск (U175) и на буксире Яны Капу (А947), а также захватили эти суда.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что в России большинству моряков предъявили обвинение в окончательной редакции. Мария Захарова утверждала, что российский МИД не получал официальных предложений от Украины по освобождению моряков.

Захват моряков в Керченском проливе 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям. РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные. 25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации. Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении. В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе. В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков. Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.

Ранее стало известно, что Россия готова вернуть Украине моряков, но есть подвох.