Россия готова вернуть Украине моряков, но есть подвох

Россия готова освободить украинских моряков из-под стражи при одном условии, сообщила спикер МИДа страны / Пресс-служба "Единой России"

Власти Российской Федерации готовы вернуть Украине 24 захваченных моряков, но при условии, что в нашей стране каждого из них будут судить.

В законодательстве РФ есть механизмы, предусматривающие освобождение из-под стражи, но не от ответственности, рассказала на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, такое условие освобождения моряков-украинцев содержалось в ноте, отправленной МИД Киеву.

"…В ней четко говорилось о том, что в российском законодательстве существуют соответствующие механизмы, которые украинская сторона может задействовать для освобождения не от ответственности, а из-под стражи под письменные гарантии украинской стороны для каждого из 24 моряков участия в… судебном процессе", — отметила Захарова.

Напомним, россияне взяли в плен украинских моряков, которые находились на катерах Никополь (бортовой номер P176), Бердянск (U175) и на буксире Яны Капу (А947), а также захватили эти суда.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что в России большинству моряков предъявили обвинение в окончательной редакции. Мария Захарова утверждала, что российский МИД не получал официальных предложений от Украины по освобождению моряков.