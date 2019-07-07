Комитет ПА ОБСЕ обвинил Россию в принуждении стран к строительству газопроводов

ПА ОБСЕ пришла к выводу, что Россия сможет в будущем шантажировать газопроводами / twitter.com/ukrinun

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе большинством голосов утвердил резолюцию об энергетической безопасности в Европе, акцентировав на строительстве Россией газопроводов Турецкий поток и Северный поток-2.

Заседание транслировалось на канале ОБСЕ в YouTube. Европейские чиновники назвали российские проекты потенциальным средством экономического и политического принуждения зависимых от поставок государств.

Представитель американской делегации, парламентарий Рута Милюта предложил включить в резолюцию пункт о Турецком потоке и Северном потоке-2.

Американский конгрессмен Ли Зелдин констатировал, что возрастает опора на один из видов ресурсов, из-за чего могут пострадать страны из Центральной и Восточной Европы. Он заявил, что посредством газопроводов Россия будет влиять на другие государства и спровоцировать негативные последствия.

"Мы думаем, что демократические институты не могут быть заложниками энергопоставок, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", - заявил Зелдин.

Напомним, комитет ОБСЕ одобрил резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей. Позже решение отрицательно прокомментировали, как в Крыму, так и в Москве.