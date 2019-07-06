Деоккупация Крыма и Донбасса: в ОБСЕ "прокатили" поправку РФ

В ОБСЕ отклонили российскую поправку

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ отклонил поправку российской делегации, которая предложила исключить из текста резолюции по Донбассу и Крыму слова о деоккупации полуострова.

В резолюции заключен призыв прекратить боевые действия на Донбассе, осуществить полный отвод крупнокалиберного вооружения и прекратить применение противопехотных мин.

Таеже в тексте резолюции требуется "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополя, вывести Вооруженные силы РФ с украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения минских договоренностей".

Именно эти слова и требовала исключить из текста делегация России. По словам главы российской делегации Петра Толстого, данная формулировка указывает на "крайне сомнительные и противоречивые утверждения".

Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть делегацию России, однако выдвинула ряд условий.

Как известно, в 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.