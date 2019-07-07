В Москве огрызнулись на резолюцию ОБСЕ по аннексированному Крыму

Принятие резолюции ОБСЕ является попыткой оправдаться перед Украиной, считает Сергей Цеков.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Россией Крыма, прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ о милитаризации Россией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей.
Он считает, что принятие резолюции является попыткой оправдаться перед Украиной за восстановление России в ПАСЕ.
"Они хотят как-то оправдаться перед Украиной, так как Россию фактически полностью восстановили в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы. Второе: резолюция свидетельствует о том, что у них отсутствует реальное понимание ситуации в России, а конкретно — в Крыму", — сказал он РБК.
Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть делегацию России, однако выдвинула ряд условий.
Как известно, в 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.