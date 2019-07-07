В Москве огрызнулись на резолюцию ОБСЕ по аннексированному Крыму

ОБСЕ обвинили в попытках оправдаться перед Киевом

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Россией Крыма, прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ о милитаризации Россией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Он считает, что принятие резолюции является попыткой оправдаться перед Украиной за восстановление России в ПАСЕ.

"Они хотят как-то оправдаться перед Украиной, так как Россию фактически полностью восстановили в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы. Второе: резолюция свидетельствует о том, что у них отсутствует реальное понимание ситуации в России, а конкретно — в Крыму", — сказал он РБК.

Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть делегацию России, однако выдвинула ряд условий.

Как известно, в 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.