В ОБСЕ одобрили резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей

ОБСЕ на бумаге / "РИА Новости Украина"

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе одобрил резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей.

"Резолюция о милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - написал член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров в Facebook.

Он добавил, что резолюцию поддержали - 54 члена комитета, против - 6, воздержались - 6.

Напомним, 26 июня ПАСЕ решила вернуть делегацию России, однако выдвинула ряд условий.

Как известно, в 2014-м РФ лишили основных полномочий из-за аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины. Позже комитет Верховной Рады по иностранным делам решил приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ.