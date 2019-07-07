В Крыму отреагировали на резолюцию ПА ОБСЕ против России

7 июля 2019, 00:59

Представитель пророссийской власти убежден, что решение не имеет никакого влияния.

Крым
В Крыму не намерены реагировать на решение ОБСЕ / Alexei Pavlishak/Imago Images

Депутат пророссийского Госсовета аннексированного РФ Крыма Владислав Ганжара заявил, что решение комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ с требованием к России по Крыму и Донбассу лишь отдалит регионы от Украины.

"Мы понимаем, что они (подобные резолюции -  ред.) ни на что не влияют, кроме того, что продолжают расширять пропасть между нашей страной и подобными международными институтами... Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации", - цитирует его RT.

По словам Ганжары, политики в Европе уже начали признавать Крым российской территорией.

"Огромное количество и политиков, и общественных деятелей сегодня открыто говорят о том, что нужно признавать, что Крым — это Россия, но при этом различные официальные институты продолжают стоять на своём, отрицая факт принадлежности полуострова к России", — добавил депутат.

Напомним, комитет ОБСЕ одобрил резолюцию о милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей.

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Россия Крым ОБСЕ резолюция Украина новости Украины и мира
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