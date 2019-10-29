В Слуге народа захотели "пощемить" Федину за "наезд" на Зеленского

София Федина / УНИАН

Фракция Слуги народа собирают подписи в Раде за обращение к правоохранительным органам касаемо скандальных слов народного депутата от Европейской солидарности Софии Фединой о "подрыве" президента Владимира Зеленского.

"Это что, свобода слова или публичное мнение, когда звучат призывы к бунту к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства? Может это действительно право на свою позицию, а, может, это государственная измена. Мы считаем, что мы должны с этим разобраться … вместе с правоохранительными органами. Мы должны дать оценки таким призывам", - заявила нардепы от СН

Напомним, ранее нардеп от Европейской солидарности София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий на камеру в соцсетях в крайне жестких выражениях прокомментировали поездку президента Владимира Зеленского в Золотое - вплоть до обсуждения вариантов его гибели на Донбассе.