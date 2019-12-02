В Правом секторе прокомментировали факты о причастности к убийству ребенка Соболева

В Правом секторе отрицают причастность к убийству ребенка / Facebook.com

Глава Правого сектора Андрей Тарасенко категорически отрицает участие лиц из организации ПС в покушении на депутата Киевской областной рады Вячеслава Соболева и убийстве его 3-летнего сына Саши.

"По сообщениям некоторых СМИ, подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к Правому сектору, поскольку подчинялись заместителю командующего УДА так называемом комбату Червню (Андрею Гергерту). ПС подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору", - написал он в Facebook/

Тарасенко подчеркнул, что его бойцы не участвовали в покушении и потребовал журналистов опровергнуть неправдивую информацию.

Отреагировал на резонанс в СМИ и командир 8 отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт. В видеообращении он заявил, что проверяет информацию о бойцах.

"Как буду иметь больше данных, буду об этом говорить", — сказал Гергерт.

Андрій Гергерт про вбивство дитини у Києві Жахливе звірство трапилось вчора в столиці, нашої країни! Як батька чотирьох дітей, мені важко підібрати слова співчуття, які хоч на дещицю здатні зменшити горе загиблої дитини. Рве душу також цей факт, що все частіше хлопці, які пройшли горнило війни, стають страшною зброєю у чиїхось нелюдських ігрищах! Andriy Gergert Опубликовано Андрій Гергертом Понедельник, 2 декабря 2019 г.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство. Позже стало известно о задержании двух подозреваемых.

Как ранее сообщалось, правоохранители рассматривают три версии трагического покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.