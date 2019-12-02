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Что известно о матери убитого в Range Rover мальчика Инне Соболевой

2 декабря 2019, 18:50

Женщина является владелицей элитной недвижимости.

До трагедии Соболева воспитывала троих детей / Фото: Instagram/Инна Соболева

Инна Соболева, третья жена депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева, потерявшая младшего сына Сашу во время покушения в центре Киева, воспитывала твроих детей. С Соболевым у нее были совместные сыновья Давид и Александр, а также – дочь Мария от первого брака.

Как показывает декларация, жена депутата владела дорогой недвижимостью. В частности, ей принадлежат права на пять земельных участков в селах Лесники Киевской области, Мшанец и Збараж Винницкой области. Размер землевладений внушительный - от 2,5 тыс. кв. м до почти 11 тыс. кв. м.

Также Соболева владеет квартирой в столице площадью 54,4 кв.м., также на нее зарегистрировано 50% квартиры в Киеве площадью 249,5 кв.м.

Жена депутата является владелицей 100% акций фирм Галерея Платинум и Темп Плюс 2018. Известно, что Соболева получила 50,8 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 1 млн 80 тыс. грн от отчуждения чужого имущества. Наличными она держит $155 тыс., €64 тыс. и 150 тыс. грн.

Соболева активно делилась в соцсетях фотографиями из семейной жизни. Много публиковала фотографий с сыновьями, в том числе с погибшим Сашей, а также показывала отдых и различные мероприятия.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство. Позже стало известно о задержании двух подозреваемых.

Как ранее сообщалось, правоохранители рассматривают три версии трагического покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. 

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