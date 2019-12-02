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Убийство сына депутата: стали известны скандальные подробности о подозреваемом

2 декабря 2019, 16:22

По данным журналиста, подозреваемому всего 18 лет.

Погибший сын Вячеслава Соболева
Погибший сын Вячеслава Соболева / informator.ua

Правоохранители в рамках следственных действий по делу об убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева опросили десятки свидетелей. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, нападение является заказным убийством.

"Благодаря такой быстрой и эффективной работе были задержаны двое мужчин, которые обоснованно подозреваются в исполнении заказного убийства. Конечно, целью убийц был не невинный ребенок, а его отец - Вячеслав Соболев", - говорится в сообщении Геращенко в Facebook.

При этом он указал, что полиция устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к нападению.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что подозреваемому по данному делу всего 18 лет.

"По материалам следствия киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм. Киллер караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины", - говорится в сообщении.

При этом он отметил, что среди версий следствия конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью Обжора.

Замкомандира Украинской добровольческой армии, командир восьмого отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт рассказал Обозревателю, что подозреваемые служили на Донбассе. При этом он отметил, что одного зовут Андрей Лаврега с позывным Тихий, а второго – Семенов.

"Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый, умный. Он был награжден государственной наградой из рук президента Порошенко", - рассказал командир.

По его словам, подозреваемый был "абсолютно контролируемым и дисциплинированным парнем". Также Гергерт сообщил, что Семенов уроженец Одесской области и является другом Лавреги. Кроме того, он считает, что толкать на преступления бойцов из добровольческих батальонов могут отсутствия статуса и мероприятий по их социализации,

  

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль Range Rover, в результате инцидента погиб трехлетний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Малыш был крестником украинской певицы Ирины Билык. Полиция открыла производство по ст. 115 УК Умышленное убийство. Позже стало известно о задержании двух подозреваемых.

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