Наталья Андрейченко поделилась своей личной драмой.

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Наталья Андрейченко болеет / Коллаж Главред, фото Википедия, Газета.ру

Кратко:

Что происходит со здоровьем актрисы

Какая ситуация ее еще больше уничтожила

Российская актриса Наталья Андрейченко рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Как пишут российские пропагандисты, актриса призналась, что в последнее время чувствует себя настолько плохо, что ей потребовалась медицинская помощь.

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По словам артистки, ее доставили в больницу практически в полуобморочном состоянии. Сейчас Андрейченко жалуется на сильную слабость и проблемы с позвоночником.

Нталья Андрейченко сообщила о проблемах/ Instagram​​/natalya_andreychenko

"Нет сил. Не могу встать с постели. У меня совсем плохо с позвоночником, по мне проехала машина", - рассказала актриса.

Андрейченко призналась, что пережитое стало для нее особенно тяжелым испытанием, поскольку она уже сталкивалась с состоянием, которое сама называет клинической смертью.

"Это была моя вторая клиническая смерть. Это был мой второй выход из тела", - заявила артистка.

При этом проблемы со здоровьем у самой Натальи стали не единственным испытанием. Практически одновременно серьезно заболел ее любимый пес Тоби. По словам Андрейченко, животное оказалось парализовано и не могло самостоятельно подняться.

Наталья Андрейченко поделилась личной драмой / Скриншот

Актриса приехала к питомцу в ветеринарную клинику и долго разговаривала с его врачом. Состояние собаки оказалось крайне тяжелым: Андрейченко утверждает, что у Тоби отказали все органы.

"Он все время пытался показать мне, что пытается встать, не понимая, что это больше невозможно", - рассказала Наталья.

При этом подробностей о точном диагнозе Натальи Андрейченко и причинах ее госпитализации пока не сообщается.

Наталья Андрейченко о войне

Советская и российская актриса Наталья Андрейченко публично выступала за мир, но избегала глубоких политических оценок.

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О персоне: Наталья Андрейченко Наталья Андрейченко - советская и российская киноактриса, певица и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР (1984)[2], лауреат премии Ленинского комсомола (1984). Наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).

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