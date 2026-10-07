Кратко:
- Что происходит со здоровьем актрисы
- Какая ситуация ее еще больше уничтожила
Российская актриса Наталья Андрейченко рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.
Как пишут российские пропагандисты, актриса призналась, что в последнее время чувствует себя настолько плохо, что ей потребовалась медицинская помощь.
По словам артистки, ее доставили в больницу практически в полуобморочном состоянии. Сейчас Андрейченко жалуется на сильную слабость и проблемы с позвоночником.
"Нет сил. Не могу встать с постели. У меня совсем плохо с позвоночником, по мне проехала машина", - рассказала актриса.
Андрейченко призналась, что пережитое стало для нее особенно тяжелым испытанием, поскольку она уже сталкивалась с состоянием, которое сама называет клинической смертью.
"Это была моя вторая клиническая смерть. Это был мой второй выход из тела", - заявила артистка.
При этом проблемы со здоровьем у самой Натальи стали не единственным испытанием. Практически одновременно серьезно заболел ее любимый пес Тоби. По словам Андрейченко, животное оказалось парализовано и не могло самостоятельно подняться.
Актриса приехала к питомцу в ветеринарную клинику и долго разговаривала с его врачом. Состояние собаки оказалось крайне тяжелым: Андрейченко утверждает, что у Тоби отказали все органы.
"Он все время пытался показать мне, что пытается встать, не понимая, что это больше невозможно", - рассказала Наталья.
При этом подробностей о точном диагнозе Натальи Андрейченко и причинах ее госпитализации пока не сообщается.
Наталья Андрейченко о войне
Советская и российская актриса Наталья Андрейченко публично выступала за мир, но избегала глубоких политических оценок.
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О персоне: Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко - советская и российская киноактриса, певица и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР (1984)[2], лауреат премии Ленинского комсомола (1984).
Наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).
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