Перелом в двух местах: Валентина Хамайко показалась в больнице

Кратко:
- Что случилось с сыном телеведущей
- Почему она заговорила о дежавю
Украинская телеведущая Валентина Хамайко сообщила о неприятном происшествии с ее 15-летним сыном Михаилом. Молодой человек получил серьезную травму и оказался в больнице вместе с мамой.
Как рассказала Хамайко в Instagram, у Михаила диагностировали перелом ноги сразу в двух местах. Травма произошла во время тренировки на мотоцикле - юноша неудачно приземлился.
Для Валентины эта ситуация стала своеобразным дежавю. По ее словам, несколько лет назад ей уже приходилось проводить ночь в больнице вместе с сыном из-за другой серьезной травмы.
"В 2021 году был сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. Причина - самокат! 2026 год - перелом ноги в двух местах. Причина - мотоцикл", - рассказала телеведущая.
На этот раз Хамайко с Михаилом находились в больнице и во время ночной ракетной атаки 7 октября. Телеведущая эмоционально поразмышляла о том, насколько беспокойным может быть период взросления для мальчиков.
"Выжить - главная задача мальчиков до 20 лет... А какая главная задача родителей?! У вас есть варианты?" - написала она.
Из-за полученной травмы мальчику теперь придется сделать паузу в занятиях любимым спортом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Как сообщал Главред, ранее в террористической России вручили награду певцу, который родом из Киева. Он выступал под сценическим именем Джанго (Алексей Поддубный - ред.).
Ранее также в террористической России на публике появилась главная украинская предательница, путинистка, престарелая певица Таисия Повалий.
Вас также может заинтересовать:
- "Тотальная боль": ведущая заявила о втором "прилете" в ее ЖК в Киеве
- "За счет наглости": известный ведущий заговорил про отношения с Тиной Кароль
- "Никого не осталось": популярный ведущий потерял всех членов семьи
О персоне: Валентина Хамайко
Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей.
Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред