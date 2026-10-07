Перелом в двух местах: Валентина Хамайко показалась в больнице

Ведущая Валентина Хамайко поделилась неприятной ситуацией, которая случилась с ее сыном.

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Валентина Хамайко поделилась плохой новостью / Коллаж Главред, фото Instagam/valentinakhamaiko

Кратко:

Что случилось с сыном телеведущей

Почему она заговорила о дежавю

Украинская телеведущая Валентина Хамайко сообщила о неприятном происшествии с ее 15-летним сыном Михаилом. Молодой человек получил серьезную травму и оказался в больнице вместе с мамой.

Как рассказала Хамайко в Instagram, у Михаила диагностировали перелом ноги сразу в двух местах. Травма произошла во время тренировки на мотоцикле - юноша неудачно приземлился.

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Для Валентины эта ситуация стала своеобразным дежавю. По ее словам, несколько лет назад ей уже приходилось проводить ночь в больнице вместе с сыном из-за другой серьезной травмы.

Сын Хамайко сломал ногу / Скриншот

"В 2021 году был сотрясение мозга и смещение шейных позвонков. Причина - самокат! 2026 год - перелом ноги в двух местах. Причина - мотоцикл", - рассказала телеведущая.

На этот раз Хамайко с Михаилом находились в больнице и во время ночной ракетной атаки 7 октября. Телеведущая эмоционально поразмышляла о том, насколько беспокойным может быть период взросления для мальчиков.

"Выжить - главная задача мальчиков до 20 лет... А какая главная задача родителей?! У вас есть варианты?" - написала она.

Сын Хамайко сломал ногу / Скриншот

Из-за полученной травмы мальчику теперь придется сделать паузу в занятиях любимым спортом.

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О персоне: Валентина Хамайко Валентина Хамайко - ведущая канала 1+1 Украина, проекта "Храбрые сердца" с Ахтемом Сеитаблаевым и утреннего проекта "Завтрак с 1+1". Менторка проекта "Роща детских снов". Лектор 1+1 Media School, куратор курса "Ведущий" для детей. Мастерица кулинарного и кондитерского дела - автор кулинарной книги-бестселлера "Сладкое воскресенье". Бизнесвумен, соучредитель бренда одежды TAIYŌ. Поддерживает благотворительные дела и инициативы.

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