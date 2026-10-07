Осадчая озвучила свое решение по поводу выезда из Киева

Телеведущая объяснила, почему её семья остаётся в столице, несмотря на усиление обстрелов.

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Катя Осадчая с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Кратко:

Дети учатся в Киеве, в бомбоубежищах

Ведущая переживает за сыновей каждый день

Телеведущая Екатерина Осадчая не планирует вывозить младших сыновей из Киева, несмотря на усиление обстрелов столицы.

Как сообщает ТСН, по словам ведущей, ее дети учатся в киевских бомбоубежищах.

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"Дети учатся в Киеве, в бомбоубежищах. Мы не планируем уезжать на Запад Украины! Насколько это будет возможно, столько времени мы будем в Киеве", - рассказала Осадчая.

Екатерина Осадчая с детьми / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

Переезд из Киева в семье пока не считают необходимым шагом. Осадчая и её муж Юрий Горбунов продолжают жить в столице вместе с младшими сыновьями.

Осадчая не скрывает, что тревога за мальчиков остаётся с ней постоянно, особенно когда они находятся в школе или детском саду. Ведущая признаётся, что переживает за них каждый день.

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О персоне: Катерина Осадчая Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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