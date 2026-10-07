Осадчая озвучила свое решение по поводу выезда из Киева

Кратко:
- Дети учатся в Киеве, в бомбоубежищах
- Ведущая переживает за сыновей каждый день
Телеведущая Екатерина Осадчая не планирует вывозить младших сыновей из Киева, несмотря на усиление обстрелов столицы.
Как сообщает ТСН, по словам ведущей, ее дети учатся в киевских бомбоубежищах.
"Дети учатся в Киеве, в бомбоубежищах. Мы не планируем уезжать на Запад Украины! Насколько это будет возможно, столько времени мы будем в Киеве", - рассказала Осадчая.
Переезд из Киева в семье пока не считают необходимым шагом. Осадчая и её муж Юрий Горбунов продолжают жить в столице вместе с младшими сыновьями.
Осадчая не скрывает, что тревога за мальчиков остаётся с ней постоянно, особенно когда они находятся в школе или детском саду. Ведущая признаётся, что переживает за них каждый день.
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О персоне: Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая - украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
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