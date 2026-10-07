Шакира выдвинула новое требование Пике: дело касается их детей

Кратко:
- Почему пара снова пошла в суд
- Как это разбирательство касается их детей
Колумбийская певица Шакира и ее бывший возлюбленный Жерар Пике спустя четыре года после громкого расставания снова встретились в суде.
Как сообщает Hello, на этот раз причиной разбирательства стал порядок общения экс-футболиста с их общими сыновьями - 13-летним Миланом и 11-летним Сашей.
6 октября бывшие возлюбленные появились в суде Барселоны, где рассматривается вопрос о пересмотре действующего соглашения относительно детей. С 2023 года мальчики постоянно живут вместе с матерью в Майами, тогда как Пике остается в Барселоне.
Шакира хочет изменить существующий порядок поездок детей между США и Испанией. Певица считает, что частые трансатлантические перелеты на короткие каникулы создают для сыновей чрезмерную нагрузку и могут негативно сказываться на их привычном ритме жизни.
Представители звезды выпустили специальное заявление, подчеркнув, что Шакира вовсе не пытается ограничить общение мальчиков с отцом.
По словам представителей певицы, ее цель заключается в том, чтобы нагрузка, связанная с поездками между Майами и Барселоной, "не ложилась исключительно на них, а была разделена".
Шакира предлагает, чтобы во время коротких школьных каникул именно Пике прилетал к сыновьям в Майами. Таким образом Милану и Саше не пришлось бы совершать длительные перелеты через Атлантику ради нескольких дней в Испании.
Сторона певицы объясняет свою позицию заботой об эмоциональном, физическом и академическом благополучии детей. Речь, в частности, идет о последствиях длительных перелетов, смене часовых поясов и необходимости сохранять привычный школьный и социальный распорядок мальчиков.
При этом Шакира настаивает: она не намерена сокращать количество времени, которое Милан и Саша проводят с отцом. Певица хочет лишь изменить логистику таким образом, чтобы необходимость постоянно преодолевать тысячи километров не ложилась исключительно на детей.
Шакира и Пике: развод
Шакира и Пике объявили о расставании в июне 2022 года после примерно 12 лет отношений. В декабре того же года они утвердили соглашение, касающееся сыновей, а весной 2023-го певица вместе с детьми переехала из Барселоны в Майами.
Несмотря на достигнутые ранее договоренности, спустя четыре года после разрыва бывшим возлюбленным вновь пришлось решать семейный вопрос в суде. На этот раз Шакира дает понять, что главным аргументом для нее остается благополучие Милана и Саши.
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О персоне: Шакира?
Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия".
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