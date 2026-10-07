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Шакира выдвинула новое требование Пике: дело касается их детей

Алена Кюпели
7 октября 2026, 15:15
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Популярная певица Шакира снова приняла решение идти в суд.
Шакира, Пике
Шакира и Пике были женаты много лет / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Почему пара снова пошла в суд
  • Как это разбирательство касается их детей

Колумбийская певица Шакира и ее бывший возлюбленный Жерар Пике спустя четыре года после громкого расставания снова встретились в суде.

Как сообщает Hello, на этот раз причиной разбирательства стал порядок общения экс-футболиста с их общими сыновьями - 13-летним Миланом и 11-летним Сашей.

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6 октября бывшие возлюбленные появились в суде Барселоны, где рассматривается вопрос о пересмотре действующего соглашения относительно детей. С 2023 года мальчики постоянно живут вместе с матерью в Майами, тогда как Пике остается в Барселоне.

Шакира снова пошла в суд
Шакира снова пошла в суд / Фото Instagram/shakira

Шакира хочет изменить существующий порядок поездок детей между США и Испанией. Певица считает, что частые трансатлантические перелеты на короткие каникулы создают для сыновей чрезмерную нагрузку и могут негативно сказываться на их привычном ритме жизни.

Представители звезды выпустили специальное заявление, подчеркнув, что Шакира вовсе не пытается ограничить общение мальчиков с отцом.

По словам представителей певицы, ее цель заключается в том, чтобы нагрузка, связанная с поездками между Майами и Барселоной, "не ложилась исключительно на них, а была разделена".

Шакира предлагает, чтобы во время коротких школьных каникул именно Пике прилетал к сыновьям в Майами. Таким образом Милану и Саше не пришлось бы совершать длительные перелеты через Атлантику ради нескольких дней в Испании.

Жерар Пике пойдет в суд
Жерар Пике пойдет в суд / Фото Instagram/3gerardpique

Сторона певицы объясняет свою позицию заботой об эмоциональном, физическом и академическом благополучии детей. Речь, в частности, идет о последствиях длительных перелетов, смене часовых поясов и необходимости сохранять привычный школьный и социальный распорядок мальчиков.

При этом Шакира настаивает: она не намерена сокращать количество времени, которое Милан и Саша проводят с отцом. Певица хочет лишь изменить логистику таким образом, чтобы необходимость постоянно преодолевать тысячи километров не ложилась исключительно на детей.

Шакира и Пике: развод

Шакира и Пике объявили о расставании в июне 2022 года после примерно 12 лет отношений. В декабре того же года они утвердили соглашение, касающееся сыновей, а весной 2023-го певица вместе с детьми переехала из Барселоны в Майами.

Несмотря на достигнутые ранее договоренности, спустя четыре года после разрыва бывшим возлюбленным вновь пришлось решать семейный вопрос в суде. На этот раз Шакира дает понять, что главным аргументом для нее остается благополучие Милана и Саши.

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О персоне: Шакира?

Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия".

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