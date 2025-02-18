Шакиру срочно госпитализировали: что случилось

Кратко:
- Что случилось с Шакирой
- Когда она собирается выйти на сцену
Певица Шакира, которая недавно отправилась в свой мировой тур "Las Mujeres Ya No Lloran", была госпитализирована с "проблемой брюшной полости", из-за чего ей пришлось отложить свое выступление в Перу.
"Мне жаль сообщать вам всем, что вчера вечером мне пришлось обратиться в отделение неотложной помощи из-за проблемы с брюшной полостью, и в настоящее время я госпитализирована", — написала она в заявлении, которое цитирует Page Six.
"Врачи, под наблюдением которых я сейчас нахожусь, сообщили, что я не в достаточно хорошем состоянии, чтобы выступать сегодня вечером", - добавила она.
48-летняя Шакира добавила, что она "очень расстроена" из-за переноса, поскольку она "с нетерпением ждала воссоединения" со своими "невероятными поклонниками" в Перу.
Исполнительница хита "Hips Don’t Lie" поделилась, что надеется, что к понедельнику ей станет лучше, и она сможет выйти на сцену.
"Моя команда и промоутеры уже работают над новой датой, чтобы связаться с вами. Спасибо всем за понимание, я люблю вас всех. Шак", — заключила она.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Недавно Шакира спровоцировала новый слух о романе. Ее вероятным избранником стал популярный 31-летний британский актер и звезда сериала "Эмили в Париже" Люсьен Лависконт.
Ранее также латиноамериканская певица Шакира рассказала о том, как пожертвовала карьерой ради счастливых отношений с футболистом и отцом ее детей Жераром Пике.
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Кто такая Шакира?
Шакира Изабель Мебарак Риполь - колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель, сообщает портал "Википедия".
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