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"Намазанный йодом живот": бывший нардеп Береза срочно госпитализирован

18 февраля 2020, 17:48

45-летний политик скрывает, почему он оказался на больничной койке.

Борислава Березу прооперировали / facebook.com/borislav.bereza

Бывший народный депутат Украины Борислав Береза попал в больницу, где его прооперировали.

При этом 45-летний политик скрывает, почему он оказался на больничной койке. Также он пригласил всех неравнодушных на акцию протеста.

"Я не смогу завтра быть на митинге протеста против ублюдочных законопроектов "О медиа" и "О дезинформации". А это очень важно. Ведь власть на дух не переносит критику и решила этими законами закрыть рот всем несогласным. Раз и навсегда. Поэтому, я приглашаю всех информационщиков, медийщиков, блогеров, журналистов и просто свободолюбивых граждан 19 февраля на 10-00 под Офис президента на акцию протеста. Отложите свои дела и найдите возможность прийти. Если вы не придёте 19 февраля, то возможно больше шансов у вас свободно высказываться не будет", - написал Береза на своей странице в Фейсбуке. 

Отметим, под сообщением Березы появилось множество комментариев, люди желают ему побыстрее выздороветь и вспомнили Путина, который не болеет.

"Нажала "нравится", хотя этот намазанный йодом живот мне не нравится совершенно. Выздоравливайте, Слава! А наша операция под Офисом тоже пройдет успешно", - пишет Ольга Мусафирова.

"А Путін здоровіше всіх здорових! І ніяка хвороба його не бере", - пишет Леонид Грушевый.

"Ой...не кажіть...він ще дуже хворий...Але багаті люди мають великі можливості на різні відновлювальні процедури,лікувальні засоби пожиттєві...Ніхто нікому не ворог,нехай живуть,але нехай дають можливість спокійно жить простому народу...", - ответила Валентина Мартынюк.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза объяснил, как ограничить влияние олигархов на украинский парламент. По его словам, для этого необходимо, чтобы зарплата нардепа стартовала со 100 000 гривен.

"Это топовые управленцы. Минимальная зарплата должна быть 100-150 тысяч гривен. Я знаю, что это не нравится людям, но хочу сказать, что человек, который будет получать маленькую зарплату, всегда будет искать что-нибудь большее, чтобы кто-то доплатил. И это будут на 100% интересы олигархата или финансово-промышленных групп", – высказался Береза.

Борислав Береза госпитализация операция новости Украины
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