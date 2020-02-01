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"Топовые управленцы": Береза назвал минимальную зарплату для депутата

1 февраля 2020, 18:33

Борислав Береза уверен, что зарплата для народного избранника является мотиватором.

Верховная Рада
Верховная Рада / УНИАН

Депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза объяснил, как ограничить влияние олигархов на украинский парламент. По его словам, для этого необходимо, чтобы зарплата нардепа стартовала со 100 000 гривен.

"Это топовые управленцы. Минимальная зарплата должна быть 100-150 тысяч гривен. Я знаю, что это не нравится людям, но хочу сказать, что человек, который будет получать маленькую зарплату, всегда будет искать что-нибудь большее, чтобы кто-то доплатил. И это будут на 100% интересы олигархата или финансово-промышленных групп", – сообщил Береза в комментарии Обозревателю.

При этом он отметил, что зарплата является мотиватором, а не предохранителем.

"Непорядочный человек, если вы ему заплатите 100-200 тысяч гривен, или 1 миллион гривен останется непорядочным человеком, будет пытаться украсть. Потому зарплата является одним из факторов. Но зарплата является возможностью привлечь работать на государство людей, которые готовы работать, но хотят достойную зарплату", – объяснил экс-депутат.

Также он заявил, что большинство политиков хотят быть независимыми, но не имеют денег.

"Я считаю, что 100-150 тысяч гривен хватает человеку, чтобы он мог быть независимым. Это зарплата на уровне других стран. В Израиле зарплата больше у народного депутата. Но там сажают каждого депутата, который замечен в коррупции", – подытожил Береза.

Как ранее сообщал Главред, украинские парламентарии за декабрь получили высокие заработные платы.

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