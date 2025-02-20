30 тыс. европейских военных могут появиться в Украине: СМИ описали план Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу миротворческий план по Украине.

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Стармер предложит развернуть в Украине 30 тыс. европейских военных/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/britisharmy

Кратко:

Стармер представит Трампу миротворческий план по Украине

В этом плане будет предложение развернуть в Украине 30 тыс. европейских военных

Но миротворцы будут не вдоль линии фронта - они будут охранять города, порты, АЭС и другие важные объекты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер едет с визитом в Соединенные Штаты Америки, где встретится с американским президентом Дональдом Трампом и представит ему миротворческий план по Украине.

Об этом сообщает The Telegraph. В издании со ссылкой на собственные источники отмечают, что во время этой встречи Стармер расскажет, как европейские войска могут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое может быть заключено при посредничестве Трампа.

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Согласно данным источников, премьер-министр Великобритании будет призывать президента США держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, и, если страна-агрессор Россия нарушит условия возможного перемирия, применить эти самолеты для мощного ответа россиянам.

Стармер собирается позиционировать себя как "мост" между администрацией США и Европой, отмечается в издании. Он будет иметь за цель убедить Трампа, что США заинтересованы в недопущении третьего вторжения России в Украину.

Согласно англо-французскому плану, который Стармер представит Трампу, в Украине могут быть размещены не менее 30 тысяч европейский военных. Однако речь не идет об их размещении вдоль линии фронта - они будут охранять города, порты, атомные электростанции и другие важные инфраструктурные объекты. Согласно проекту, базами для этих сил могут стать Полтава, Днепр и Кривой Рог.

"Вместо того, чтобы размещать гораздо большие силы в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего", - пишет издание со ссылками на собственный источник.

Также, согласно плану, для мониторинга российских угроз коммерческим судоходным путям в Черное море могут быть направлены военно-морские патрульные корабли.

В издании отметили, что такой план далек от миротворческой миссии, о которой говорил украинский президент Владимир Зеленский. Он называл количество в 200 тысяч миротворцев, которые будут нужны Украине в случае подписания мирного соглашения.

Могут ли быть введены миротворцы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Британии Кир Стармер сделал заявление о миротворцах в Украине. Он отметил, что Великобритания будет играть "полную роль" в миротворческой деятельности в Украине. Лондон готов развернуть британские войска для поддержания мира.

По словам Стармера, Великобритания готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений. Он отметил, что Великобритания может играть "уникальную роль" как мост между Европой и США в мирном процессе в Украине.

Также ранее сообщалось, что миротворцы могут появиться в Украине - Нидерланды и Франция приняли решение. Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала резолюцию, которая предусматривает отправку миротворцев в Украину после завершения боевых действий. Правительство страны призывают занять конструктивную позицию по развертыванию "послевоенных миротворческих сил" на украинской территории.

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Кир Стармер - что о нем известно Сэр Кир Родни Стармер — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020 гг.), лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. По мнению издания Politico, Стармер с 2020 года делал всё возможное для изменения репутации Лейбористской партии как непатриотичной и уделяющей недостаточно внимания проблемам безопасности, и добился в этом заметного успеха. Позиция теневого кабинета Стармера заключается в сохранении твёрдой поддержки Украины в отражении российского вторжения. В феврале 2023 года Стармер приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Лидер лейбористов посетил Ирпень и Бучу, где в начале полномасштабного вторжения зверствовали российские оккупанты. "Это невероятно видеть доказательства зверств, которые я видел сегодня утром. Фотографии мирных жителей в окрестностях Киева с завязанными глазами и связанными за спиной руками. В Гааге должна быть справедливость и должное возмещение в восстановлении Украины", - сказал он. Во время своего визита Стармер заявил, что позиция Британии по Украине "останется неизменной". Британский политик выразил солидарность со страной и подчеркнул необходимость добиваться справедливости и возмещения ущерба, нанесенного российскими преступниками. "Для этого должна быть справедливость. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть надлежащее возмещение в восстановлении Украины", - сказал он.

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