УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"А кто, как не я?": учительница из Сумщины стала на защиту Украины после потери обоих сыновей

Алёна Воронина
15 мая 2023, 04:30
36
Людмила 30 лет проработала в школе учительницей физкультуры, но решила стать военнослужащей и стать на защиту родной земли.
Людмила Гульцо
Учительница из Сумщины Людмила Гульцо стала на защиту Родины после потери обоих сыновей/ "Суспильное"

Людмила Гульцо уже полтора года служит в пограничном отряде в Сумской области. Она решила встать на защиту Родины с оружием в руках после того, как потеряла обоих сыновей-военных.

Женщина на протяжении 30 лет был учительницей физкультуры в школе, но после трагических событий в ее жизни решила кардинально сменить профессию. Историю пограничницы рассказало "Суспильное".

"Поскольку мои сыновья пошли служить, были военнослужащие и потом произошла трагедия, то я решила пойти по их стопам и попыталась стать военнослужащим", – рассказывает Людмила.

видео дня

Оба сына Людмилы были десантниками, но старший сын Иван умер от болезни. А через два года, в 2017-м, не стало и младшего – Артем погиб в Верхнеторецком районе Донецкой области. Обоих братьев не стало в возрасте 24 года.

Обстоятельств гибели своего младшего сына Людмила не знала на протяжении почти шести лет. Лишь не так давно она узнала, что в тот день Артем вместе с побратимами ходили в разведку, и он подорвался на растяжке.

"Он был первым, в разведку пошли и он взорвался на растяжке, с оторванными ногами смог по рации попросить помощи. Благодаря ему еще двое спаслись", – вспоминает военная.

После потери обоих сыновей женщина хотела сразу сменить профессию и стать военнослужащей. Но тогда она не смогла этого сделать, ведь нужно было помогать невестке-вдове с двумя детьми. Старшему внуку Людмилы в то время было 3 года, а младшему – восемь месяцев.

Полтора года назад женщина встала на защиту Родины с оружием в руках. Сейчас она служит в пограничном отряде на Сумщине.

Людмила перед военной службой на протяжении 30 лет работала учителем физкультуры в Дружбовской школе. Она считает, что именно работа с детьми помогла ей пережить потерю сыновей. Женщина отмечает, что связь с учениками поддерживает и сейчас.

"Часто проезжают мимо. Вот дзюдоисты ехали на соревнования в Сумы. Они мной гордятся", – говорит Людмила Гульцо.

Война в Украине

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и освобождению территорий, которые незаконно были захвачены страной-агрессором Россией. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, однако это лишь "прелюдия" к контрнаступлению ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Она отметила, что силам обороны удалось захватить более десяти позиций российских оккупантов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 мая встретился в Германии с канцлером Олафом Шольцем. После этого тот на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро.

Читайте также:

война в Украине вторжение России
Реклама

Главное за день

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

23:32 Мир
Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

22:48 Украина
"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФ

"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФ

21:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:30

"А кто, как не я?": учительница из Сумщины стала на защиту Украины после потери обоих сыновей

04:00

Удивительный тест на внимательность: нужно за 20 секунд найти меч и скипетр на картинке

03:30

В чем секрет вкусного шашлыка: невероятный фокус гарантирует ошеломительный фурор

03:20

Разлетается горячей с тарелок: самая вкусная в мире картошка по-деревенски - быстрый рецептВидео

01:30

"Пользы, как с козла молока": Кондратюк рассказал, что думает про сбежавшего Влада ЯмуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:51

Что делали 15 мая, чтобы деньги привлечь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:16

Украинская топ-модель неожиданно показала беременный животик: "Мы благословлены"

14 мая, воскресенье
23:32

"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

23:25

Очень редкий случай: в монастыре удалось поймать призрака на камеру

Реклама
22:48

Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

22:24

"Это не коронавирус": в Госдуме РФ раскрыли детали о болезни Лукашенко

22:20

Дочь Джонни Деппа раскрыла подробности романа с новой избранницей и показала страстный поцелуй

21:59

Известный российский актер внезапно обратился к своему сыну на украинском языке

21:27

"Путин должен просить пощады": Зеленский жестко осадил диктатора РФВидео

21:11

У Путина болезнь, которая уже не остановится: российские элиты ожидают его отставки - оппозиционерВидео

20:41

Шакира впервые высказалась про роман с Томом КрузомВидео

20:32

Смеялся весь зал: Зеленский мастерски потроллил россиян на вручении премии Карла ВеликогоВидео

20:31

Будут ли осенью парламентские выборы: Зеленский дал однозначный ответ

19:48

Разборки между "хорошими русскими"мнение

19:31

Лукашенко сбила с ног опасная болезнь, "слегло" и его окружение – СМИ

Реклама
19:27

Танки, БМП, ПВО и не только: Шольц на украинском языке объявил о рекордном пакете помощи для УкраиныВидео

19:18

"Блаженная любовь" Ани Лорак пошатнулась: любовник певицы намекнул на расставание

19:01

"Могли выступить лучше": Tvorchi рассказали, что серьезно повлияло на выступление на Евровидении-2023

18:42

"Захвачено больше 10 позиций врага": ВСУ пошли в наступление под Бахмутом - МалярВидео

18:35

Зеленский из Берлина отправился в Париж: в СМИ раскрыли цель визита

18:06

Чем опасен лавровый лист: 8 случаев, когда стоит отказаться от популярных пряностей

18:05

Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делатьВидео

17:42

"Напилась и запуталась": россияне опозорили Скабееву в соцсети из-за одного фото в цветах УкраиныВидео

17:27

Зачем стирать вещи с фольгой: действенный секрет, о котором знают не все

17:13

"Бахмут - прелюдия к контрнаступлению": армию РФ ожидает настоящая катастрофа - ПодолякВидео

17:04

"Цель удара достигнута": Минобороны РФ "похвасталось" уничтожением домов и склада гумпомощи в ТернополеФото

16:42

Украина готовится к нескольким контрнаступлениям для освобождения всех территорий - Defense ExpressВидео

16:35

Повышает либидо и защищает сердце: какое сало считается самым лучшим

16:23

Будем плавать: Украину накроет мощный гром с ливнями и дикая жараВидео

16:08

"Будьте честным человеком": скандальный блогер пристыдил Оксану Билозир за угрозы судом

15:58

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом

15:53

Разборки режима уголовников: эксперт назвал цель жестких наездов Пригожина на КремльВидео

15:21

Конкурсантка Евровидения-2023 от Эстонии пела в оккупированном Крыму с Киркоровым и БасковымВидео

15:13

Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

15:04

"Несколько визитов и все": Зеленский откровенно рассказал о готовности ВСУ к контрнаступлениюВидео

Реклама
14:56

Головоломка, с которой справятся только гении: нужно найти морковь на рисунке за 10 секунд

14:50

Настойка творит чудеса: как правильно подкармливать растения нашатырным спиртомВидео

13:58

"Мы освобождаем нашу землю": Зеленский хитро ответил на вопрос об атаке территории РФ

13:15

"Позор какой": фанаты во всем мире устроили скандал после оглашения результатов Евровидения-2023Видео

12:54

"Неофициальная коронация": в Сети рассказали о баснословно дорогом подарке Путина Кабаевой

12:50

"Диснеевская принцесса": Зеленский высмеял Путина и отказался от переговоров с диктатором РФ

12:29

Скандал с плагиатом, потрепанный вид и когти: каким было выступление Loreen на Евровидении-2023Видео

12:26

Новые надбавки к пенсии: 4 миллиона украинцев получат дополнительные выплаты до 500 грнВидео

12:03

Лечат профессора из Москвы: в организме Лукашенко произошел серьезный сбой - СМИВидео

11:59

Штаб РФ обезглавлен: под Бахмутом ВСУ взорвали комбрига и начштаба оккупантов – соцсети

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять