"А кто, как не я?": учительница из Сумщины стала на защиту Украины после потери обоих сыновей

Людмила 30 лет проработала в школе учительницей физкультуры, но решила стать военнослужащей и стать на защиту родной земли.

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Учительница из Сумщины Людмила Гульцо стала на защиту Родины после потери обоих сыновей/ "Суспильное"

Людмила Гульцо уже полтора года служит в пограничном отряде в Сумской области. Она решила встать на защиту Родины с оружием в руках после того, как потеряла обоих сыновей-военных.

Женщина на протяжении 30 лет был учительницей физкультуры в школе, но после трагических событий в ее жизни решила кардинально сменить профессию. Историю пограничницы рассказало "Суспильное".

"Поскольку мои сыновья пошли служить, были военнослужащие и потом произошла трагедия, то я решила пойти по их стопам и попыталась стать военнослужащим", – рассказывает Людмила.

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Оба сына Людмилы были десантниками, но старший сын Иван умер от болезни. А через два года, в 2017-м, не стало и младшего – Артем погиб в Верхнеторецком районе Донецкой области. Обоих братьев не стало в возрасте 24 года.

Обстоятельств гибели своего младшего сына Людмила не знала на протяжении почти шести лет. Лишь не так давно она узнала, что в тот день Артем вместе с побратимами ходили в разведку, и он подорвался на растяжке.

"Он был первым, в разведку пошли и он взорвался на растяжке, с оторванными ногами смог по рации попросить помощи. Благодаря ему еще двое спаслись", – вспоминает военная.

После потери обоих сыновей женщина хотела сразу сменить профессию и стать военнослужащей. Но тогда она не смогла этого сделать, ведь нужно было помогать невестке-вдове с двумя детьми. Старшему внуку Людмилы в то время было 3 года, а младшему – восемь месяцев.

Полтора года назад женщина встала на защиту Родины с оружием в руках. Сейчас она служит в пограничном отряде на Сумщине.

Людмила перед военной службой на протяжении 30 лет работала учителем физкультуры в Дружбовской школе. Она считает, что именно работа с детьми помогла ей пережить потерю сыновей. Женщина отмечает, что связь с учениками поддерживает и сейчас.

"Часто проезжают мимо. Вот дзюдоисты ехали на соревнования в Сумы. Они мной гордятся", – говорит Людмила Гульцо.

Война в Украине

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению и освобождению территорий, которые незаконно были захвачены страной-агрессором Россией. Самые ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте, однако это лишь "прелюдия" к контрнаступлению ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Она отметила, что силам обороны удалось захватить более десяти позиций российских оккупантов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 мая встретился в Германии с канцлером Олафом Шольцем. После этого тот на украинском языке объявил о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 2,7 миллиарда евро.

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