Главная
Война
Новости
Мнения
Чаты
Ещё
Украина
Политика
Деньги
Мир
Stars
Спорт
Техно
Наука
Синоптик
Здоровье
Мода и красота
Поздравления
Гороскоп
Праздники
Рецепты
Жизнь
Сонник
Приметы
Лайфхаки
Досье
Эксклюзивы
Кино и сериалы
Шоу
Новости
Коронавирус
Видеоблоги
Контакты
соцсети
Укр
Рус
Укр
Рус
Читать на украинском
Главная
›
Украина
Юлия Куришко
6 июня 2023, 02:10
обновлено 6 июня, 06:52
63
https://glavred.info/ukraine/aktivna-faza-viyni-v-ukrajini-cogo-roku-ne-zavershitsya-ekspert-10475719.html
Ссылка скопирована
Читать Главред в Telegram
Главред на YouTube
война в Украине
Михаил Самусь
война России и Украины
Реклама
Главное за день
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация
06:57
Украина
Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели
06:40
Украина
"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ
21:55
Украина
Все главные новости
Последние новости
06:57
Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация
06:50
Что означает слово "кшталт": языковед дал неожиданное объяснение
Видео
06:40
Ракетный удар по Киеву 6 июня: силы ПВО сбили все воздушные цели
06:18
Порадуемся за россиян, их ждут очень интересные времена
мнение
05:58
Головоломка для гениев: нужно найти число 38 за 10 секунд
Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн
05:30
Что делать, если кот бегает по ночам: простые способы, как угомонить питомца
04:30
Никто не может справиться: нужно найти куклу на самой сложной оптической иллюзии
04:00
Какой сегодня праздник 6 июня: что произошло в Украине и кого поздравлять
03:15
Видят любого насквозь: какие знаки зодиака самые проницательные
Реклама
02:42
Какие растения обожают яичную скорлупу, а для каких она приговор
02:10
Видео
01:35
Эксперт пояснил, до какого момента русские будут бить по Киеву
Видео
00:51
6 июня можно все деньги потерять: что нельзя делать и приметы дня
Видео
00:05
108-летняя женщина удивила мир своим секретом долголетия
05 июня, понедельник
23:36
Разбил сердце Лесе Никитюк: Джаред Лето показал новую подружку
23:18
Контрнаступление ВСУ: у Резникова предостерегли от преждевременной эйфории
Видео
23:09
Что надевали 7 июня, чтобы разбогатеть: приметы и что нельзя делать
Видео
22:46
"Это что такое": в Киеве пронесся огромный смерч на воде
Видео
22:36
Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - Игнат
Видео
22:16
Россия обстреляла трубопровод с аммиаком в Украине: какие области под угрозой "ядовитого" воздуха
Видео
Реклама
21:58
Бункерному придется показательно посадить генеральских деток, жен и любовниц
мнение
21:55
"Мы уже разблокировали все оружие": Кулеба сделал заявление о контрнаступлении ВСУ
Видео
21:44
В Луцке парни пришли в платьях в школу: директору пригрозили увольнением
20:56
Шквалы атакуют: синоптики назвали регионы Украины, где будут все "плавать"
Видео
20:55
"Убивал мирных украинцев": на Белгородщине бойцы РДК и ЛСР ликвидировали полковника РФ
Видео
20:47
Уверены в освобождении Донетчины: аграрии Михаил Андруник и Владимир Иванков готовятся сеять озимые уже осенью
актуально
20:47
В Харьковской области могут начать принудительную эвакуацию - Синегубов
20:36
ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом - Маляр
Видео
19:56
Еще один королевский малыш: принцесса Евгения родила второго ребенка
19:30
"Гарний вид із вікна" – неправильно: Авраменко рассказал, где ошибка
Видео
18:53
Федосеева-Шукшина в реанимации - актрису разбил инсульт
18:53
Россиянка позорно проиграла Свитолиной и показала кулак: в РФ разгорелся скандал из-за украинки
Видео
17:52
"Очень хорошо подготовились": генерал Милли оценил готовность ВСУ к контрнаступлению
Видео
17:48
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж раскрыл детали романа с известной актрисой
17:45
Легион Свобода России предложил Пригожину обменять пленных: главарь боевиков ответил
Видео
17:40
Ракетные удары, трагедии и террор: назван самый тяжелый месяц лета 2023 для Украины
Видео
17:27
ВСУ перешли в контрнаступление на фронте: Маляр назвала эпицентр боев
Видео
17:09
Будет безумный урожай: чем подкормить морковь, чтобы она была большой
Видео
17:08
"Слезы - это не слабость": Усик неожиданно взял и поддержал Ломаченко
16:48
Уничтоженный Маруиполь - неприятность: путинистка Бабкина выдала бред в эфире
Реклама
16:48
В РФ транслировали тревожное обращение Путина: россиян охватила безумная паника
Видео
16:32
Настоящий звездопад: солист группы Quest Pistols "нырнул" со сцены головой вниз
Видео
16:23
Как правильно – "оранжевий" или "помаранчевий": Авраменко удивил ответом
Видео
16:06
Как сделать идеальный фарш из индейки: феерические секреты от мишленовских поваров
Видео
15:48
IT-предприниматель получил благодарность от ГУР и "Азова" за поддержку Сил обороны Украины
актуально
15:47
5 признаков того, что собака на вас обиделась
Видео
15:40
Иван Лукьянчук
досье
14:59
Забытый рецепт 50-х годов из советской столовой: такую вкуснятину невозможно забыть
14:50
Можно ли пить вчерашний кофе: сведения, которые ошеломят фанатов напитка
Видео
14:30
Ополченцы России "покрошили" боевую технику оккупантов на Белгородщине
Видео
Новости Украины
Новости Киева
Телеграм новости Украины
Пенсии в Украине
Курс валют
Новости Харькова
Новости Мариуполя
Новости Николаева
Новости Одессы
Праздники
Календарь 2023
Православный календарь 2023
С днем рождения подруге
Лайфхаки
Уборка
Стирка
Комнатные растения
Сад и огород
Все о сале
Поздравления
С днем рождения дочери
С днем рождения женщине
С днем рождения мужчине
С днем рождения сына
С днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погоды
Погода весна
Магнитная буря
Погода на выходные
Война с Россией
Бавовна в России
Третья мировая война
Ядерное оружие
Деоккупация Крыма
Битва за Бахмут
Распад России
Контрнаступление ВСУ
Война России и Украины
Интересное
Головоломки
Тесты по картинке
Оптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижки
Окрашивание волос
Красивый маникюр
Мода 2023
Модные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский
Владимир Путин новости
Алексей Арестович новости
Марк Фейгин новости
Олег Жданов новости
Кирилл Буданов новости
Валерий Залужный новости
Роман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтра
Гороскоп таро
Гороскоп на неделю
Астролог Влад Росс
Астролог Анжела Перл
Знаки зодиака
Рецепты
Закуски
Салаты
Простые блюда
Легкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O нас
Редакционная политика
Правила пользования сайтом
Политика конфиденциальности
Редакция
Реклама на сайте
Мы в соцсетях
Архив
Мы используем
cookies
Принять