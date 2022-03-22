Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина, назвав его "существом"

Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина / dailymail.co.uk

Бывший главный тренер сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко не стал называть фамилию главаря Кремля Владимира Путина, комментируя вторжение России в нашей страну.

Легендарный футболист поддержал санкции в отношении спортсменов из РФ, многие из которых были дисквалифицированы и исключены из международных соревнований.

В интервью Daily Mail он назвал санкции в спорте элементом давления на российские власти, а также указал на то, что в РФ большинство людей подвержены влиянию пропаганды и тотального вранья в подконтрольных СМИ.

"Большинство людей в России не знают правды. Я абсолютно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, поскольку война не прекратилась. Мы должны оказывать давление. Президент России – не хочу называть имени этого существа – сказал, что это "спецоперация". Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это ситуация, когда люди находятся в окружении. Это разбомбленные города", – подчеркнул Шевченко.

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