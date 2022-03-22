УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина, назвав его "существом"

22 марта 2022, 16:09

Легендарный футболист выступил за санкции в отношении РФ за вторжение в Украину.

Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина / dailymail.co.uk

Бывший главный тренер сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко не стал называть фамилию главаря Кремля Владимира Путина, комментируя вторжение России в нашей страну.

Легендарный футболист поддержал санкции в отношении спортсменов из РФ, многие из которых были дисквалифицированы и исключены из международных соревнований.

В интервью Daily Mail он назвал санкции в спорте элементом давления на российские власти, а также указал на то, что в РФ большинство людей подвержены влиянию пропаганды и тотального вранья в подконтрольных СМИ.

"Большинство людей в России не знают правды. Я абсолютно согласен с отстранением российских спортсменов от соревнований, поскольку война не прекратилась. Мы должны оказывать давление. Президент России – не хочу называть имени этого существа – сказал, что это "спецоперация". Это не спецоперация. Это убийство невиновных. Это ситуация, когда люди находятся в окружении. Это разбомбленные города", – подчеркнул Шевченко.

Читайте также"Надо ехать в Россию и навалять Путину": Кравец не сдержала слез, рассказывая о своих детяхРанее американская певица Шер заявила, что президента РФ Владимира Путина после совершенных военных преступлений в Украине ожидает Нюрнбергский процесс, а затем – ад.

Читайте также:

viber
война в Украине Андрей Шевченко Владимир Путин
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 21-27 марта: Весам – приятные подарки, Стрельцам – сигнал вселеннойГороскоп Таро на неделю 21-27 марта: Весам – приятные подарки, Стрельцам – сигнал вселенной Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бойСамые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой В Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерлаВ Италии украинка потеряла сознание на выходе из эвакуационного автобуса и умерла Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине Гороскоп "от Бандеры": как знаки зодиака ведут бой с оккупантамиГороскоп "от Бандеры": как знаки зодиака ведут бой с оккупантами

Последние новости

16:54

"Над головой пролетела ракета": Сумская рассказала об ужасах похорон мамы под бомбежку Киева

16:48

"Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России

16:33

Поражение России приближается, и ее не спасут ни сирийцы, ни потешные белорусские войскамнение

16:28

От 10 до 15 тысяч: в СБУ подсчитали, сколько бойцов могут отправить из Беларуси в Украину

16:23

Под Киевом в зоне боевых действий пропал известный фотожурналист

Реклама
16:09

Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина, назвав его "существом"

16:07

Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую

15:28

Самый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минутВидео

15:07

Руины, сожженная техника и разбомбленные здания: как выглядит Макаров после оккупации РФВидео

15:07

Похмелье будет тяжелым, или Как Россия откатилась в средние векамнение

14:40

Как сбить температуру в домашних условиях - что делать, если под рукой нет таблеток

14:26

Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды

14:11

Лукашенко обманул Путина и отказался нападать на Украину: Кремль готовит свержение главы Беларуси

14:08

В Херсоне оккупанты закидали гранатами с газом протестующих

14:08

Помощь беженцам из Украины в Германии: как добраться и на что можно рассчитывать

13:43

В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре

13:33

Правительство будет доплачивать работодателям по 6,5 тыс. грн за трудоустройство переселенцев, - министр экономики

13:24

Когда умрет Путин – пророчество Нострадамуса

13:22

"Остановите одного, чтобы выжили миллионы": Зеленский обратился с яростной речью к парламенту ИталииВидео

13:08

Финляндия задержала 21 яхту: если окажется, что суда "олигархов Путина", их немедленно конфискуют

Реклама
12:58

Разжарит по максимуму уже в июне: синоптик предупредила о необычной погоде летом 2022 в Украине

12:57

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

12:52

"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка

12:37

Мариуполь уничтожается генералом-любимцем Путина, прославившимся жестокостью в Сирии

12:31

Почему украинцы никогда не простят Россию и россиянмнение

12:30

"Надо ехать в Россию и навалять Путину": Кравец не сдержала слез, рассказывая о своих детяхВидео

12:27

Арестович заявил, что РФ никогда не возьмет Киев, а вся Украина станет для оккупантов Чернобаевкой

12:10

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:06

Активные боевые действия в Украине прекратятся через две-три недели - Арестович

11:51

Был в носках и трусах ВСУ: украинские защитники взяли в плен подполковника армии РФ

11:44

"Лукашенко готовит вторжение в Украину": в Беларуси запустили массовый антивоенный флешмоб

11:39

"Кто-то сказал рельсовая война?": Сердючка готова пойти в партизаны

11:28

Крым вернется, судьба Донбасса - туманна: таролог рассказал, когда и как закончится война в Украине

11:25

Война в Украине "зависла" – как Россия будет действовать дальшемнение

10:59

Тероборона Баштанки отбила у оккупантов РФ 3 сверхсовременных ЗРПК Панцирь-С1Видео

10:47

"Девочки, не ссорьтесь": Слава Каминская показала, как "охомутала" Арестовича

10:29

Гороскоп на завтра, 23 марта 2022: Тельцам – неприятности, Близнецам – удача, Львам - деньги

10:20

На Сумщине 300 россиян отказались воевать с Украиной: забрали 70 единиц техники и уехали

10:07

Бомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодня

09:16

Встреча Зеленского и Путина поможет остановить войну РФ против Украины – Офис президента

Реклама
09:15

Вторжение Беларуси в Украину нельзя исключать, Путин "обрабатывает" Лукашенко - МВД

08:57

Почему дворцовый переворот не остановит войну Россиимнение

08:37

Запуск ракет Кинжал по западу Украины – провал наземного наступления РФ – британская разведка

08:22

Путин скоро умрет из-за предательства: нумеролог назвал сроки и имя "Иуды"

08:15

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизни

07:51

Либо Украина вступает в НАТО, либо получает другие гарантии: Зеленский назвал "точку" в войне с РФ

07:44

В РФ тяжело идет слом стереотипов - Подоляк о переговорах Украины и России

07:17

Байдену не удастся решить вопрос с зависимостью ЕС от газа из России – Politico

07:05

"Искусство врать уже не помогает": в РФ случайно признали, что в войне с Украиной погибли 10 тыс. солдат

06:34

ВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в Запорожье

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять