Андрей Шевченко / Reuters

Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Как сообщается, польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта.

Украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачиваться Польским футбольным союзом, остальная – спонсорами.

Как сообщают vZbirna, осталось согласовать нюансы контракта с Дженоа.

Как стало известно, Андрей Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.

Украинец будет получать зарплату, пока не разорвет контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

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Ранее сообщалось, что новый главный тренер сборной Польши будет представлен 31 января. Андрей Шевченко - главный кандидат на эту должность.

24 марта сборная Польши будет играть стыковой матч в отборе на ЧМ-2022 против России.

Как ранее сообщал Главред, украинский специалист возглавил итальянский клуб Дженоа 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Слухи о его отставке продолжались уже несколько недель.

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