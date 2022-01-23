Украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год.
Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Как сообщается, польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта.
Украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачиваться Польским футбольным союзом, остальная – спонсорами.
Как сообщают vZbirna, осталось согласовать нюансы контракта с Дженоа.
Как стало известно, Андрей Шевченко остался на контракте с генуэзским клубом, но отстранен от работы с командой.
Украинец будет получать зарплату, пока не разорвет контракт, рассчитанный до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер сборной Польши будет представлен 31 января. Андрей Шевченко - главный кандидат на эту должность.
24 марта сборная Польши будет играть стыковой матч в отборе на ЧМ-2022 против России.
Как ранее сообщал Главред, украинский специалист возглавил итальянский клуб Дженоа 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Слухи о его отставке продолжались уже несколько недель.
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