Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в Украину

Андрей Шевченко / УНИАН

После увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера итальянского Дженоа президент Владимир Зеленский призвал спортсмена вернуться в Украину.

В своем Facebook Зеленский напомнил Шевченко, что всемирно известного спортсмена сильнее всего любят именно в Украине.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше!

И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…", - написал Зеленский.

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В свою очередь инсайдер Николо Скира пишет, что Польский футбольный союз уже начал переговоры с Шевченко.

Сборная Польши осталась без наставника, ведь португалец Пауло Соуза недавно покинул ее ради бразильского Фламенго. Поляки активно ищут нового коуча для своей сборной, потому что 24 марта их ждет матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России.

Добавим, что несколько недель назад в прессе были слухи о том, что Шева может возглавить сборную Польши.

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Напомним, ранее Шевченко освободили с должности главного тренера "Дженоа".

Украинский специалист возглавил итальянский клуб 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Слухи о его отставке продолжались уже несколько недель.

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