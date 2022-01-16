УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в Украину

16 января 2022, 01:47
Прослушать новость
Остановить

Владимир Зеленский призвал спортсмена вернуться в Украину.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / УНИАН

После увольнения Андрея Шевченко с поста главного тренера итальянского Дженоа президент Владимир Зеленский призвал спортсмена вернуться в Украину.

В своем Facebook Зеленский напомнил Шевченко, что всемирно известного спортсмена сильнее всего любят именно в Украине.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше!

И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…", - написал Зеленский.

Реклама

В свою очередь инсайдер Николо Скира пишет, что Польский футбольный союз уже начал переговоры с Шевченко.

Сборная Польши осталась без наставника, ведь португалец Пауло Соуза недавно покинул ее ради бразильского Фламенго. Поляки активно ищут нового коуча для своей сборной, потому что 24 марта их ждет матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 против России.

Добавим, что несколько недель назад в прессе были слухи о том, что Шева может возглавить сборную Польши.

Читайте такжеШевченко возвращается: Динамо нашло замену Луческу – СМИ

Напомним, ранее Шевченко освободили с должности главного тренера "Дженоа".

Украинский специалист возглавил итальянский клуб 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Слухи о его отставке продолжались уже несколько недель.

Читайте еще:

viber
Владимир Зеленский Андрей Шевченко новости футбола новости спорта
Сейчас вы просматриваете новость «Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в Украину». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложьГороскоп на сегодня, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложь Сбываются все мечты: самые большие счастливчики по гороскопу - топ-5 знаков зодиакаСбываются все мечты: самые большие счастливчики по гороскопу - топ-5 знаков зодиака Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь бедуРетроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду Елизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительстваЕлизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительства Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дняКогда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня
01:47

Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в Украину

01:16

Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

00:51

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

15 января, суббота
23:42

Эпидемиологи назвали самые эффективные маски от COVID-19Видео

Реклама
23:26

Повышение пенсий: украинцы в возрасте 70+ будут получать по 3000 грнВидео

23:14

В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка: отец не пропустил фуруВидео

22:41

Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчикВидео

22:12

"Карточки на еду": украинцам назвали сроки введения продуктовых чековВидео

21:59

Поскользнулась, летела 200 м между деревьями и билась головой - детали трагедии в КарпатахВидео

21:16

Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

21:10

В хакерской атаке на Украину нашли белорусский след: в СНБО раскрыли деталиВидео

20:40

Ударила 4-летнего сына ножом: в Киеве задержали пьяную горе-мать

20:36

Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме

19:57

Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"Видео

19:51

Россия пытается оправдать свое вторжение: в МИД Британии предупредили УкраинуВидео

19:48

Ветер сломал дерево, а оно убило водителя: ураган в Киеве стал смертельнымВидео

19:30

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за ПутинаВидео

19:30

Почему Украина рискует стать второй Албаниеймнение

19:04

Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоФотоВидео

Реклама
18:47

РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CITВидео

18:31

В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

18:26

В Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активностиВидео

17:55

Газовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газаВидео

17:53

Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьВидео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: что известно о самочувствии митрополитаВидео

17:45

В моду на 2022 год входят великолепные женские джинсовые костюмы, в которых жизнь станет ярчеФотоВидео

17:37

Завалит глубокими сугробами: Украину атакует мощный удар стихииВидео

17:32

В Днепре на мужчину обрушилась стрела крана с бетонной плитойВидео

17:00

Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожарВидео

16:49

"Будем это делать в последний момент": в ОП рассказали, почему Украина не готовится к вторжению РФВидео

16:39

Смертельное восхождение: на Говерле погибла туристка, есть пострадавшиеВидео

16:33

"200 тыс. случаев в сутки, каждый 20-й больнице": врач дал прогноз по Дельтакрону в УкраинеВидео

16:23

Инициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявлениеВидео

15:55

РФ боится ракет: в США предложили вооружить Украину БМП Bradley и ЗРК StingerВидео

15:30

В Украинских супермаркетах резко подорожают пакеты - осталось несколько недельВидео

15:29

Вторжение РФ и экологическая катастрофа в Украине: разведка объявила об утечке химикатов на Донбассе

15:24

США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину - НуландВидео

15:14

Пенсии судьям взлетели в 56 раз больше, чем обычным украинцам: в чем причинаВидео

14:45

Харьковская полиция вызвала ветерана "Азова" на допрос по запросу РФ

Реклама
14:18

Крушение Ан-26 под Чугуевом: обвиняемым в катастрофе грозит до 15 лет тюрьмыВидео

14:09

Посадили на тележку и повезли: под Харьковом врачи километр тянули пациента к машине скорой помощи

14:07

Мама и две маленькие дочки погибли в собственном доме в Донецкой областиВидео

14:01

Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера Дженоа

13:28

Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает

13:02

В школах Украины дети мерзнут в холодных классах: родители школьников пытаются решить проблему

12:58

Помидоры на треть, огурцы - в два раза: цены на овощи в Украине неумолимо растутВидео

12:25

Новые кибератаки России могут лишить украинцев света, тепла и денег – ReutersВидео

12:05

Мощные магнитные бури в январе 2022 растянутся на три дняВидео

12:05

России нужна лицензия на возрождение СССРмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять