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Арахамия рассказал о новой оборонной концепции: Украина хочет мобилизовать миллион резервистов

31 марта 2022, 07:03

Украине больше всего подходит концепция так называемого укрепленного иммунитета. То есть в стране есть оборонная армия и все вооружения оборонного характера.

ВСУ
Украина не собирается ни на кого нападать, но должна иметь возможность качественно защитить себя / УНИАН

Предложения Украины по гарантиям безопасности на переговорах предусматривают концепцию "укрепленного иммунитета", которая позволяет быстро мобилизовать до миллиона резервистов в случае военной угрозы.

Об этом рассказал глава украинской делегации и лидер партии Слуга народа Давид Арахамия в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

По словам Арахамии, Украина консультировалась с израильскими экспертами, которые выразили мнение, что нашей стране "больше всего подходит концепция так называемого укрепленного иммунитета".

"Она заключается в том, что у нас есть своя оборонная армия, которая может себя защищать. То есть все вооружения оборонного характера, "железные купола" (система противовоздушной обороны, — ред.), ракетное вооружение", — пояснил он.

Арахамия подчеркнул, что Украина не собирается ни на кого нападать, но должна иметь возможность качественно защитить себя.

Также, по словам нардепа, очень важно быстро мобилизовать резервистов, как, например, в Швейцарии и Израиле.

"Сейчас все предпосылки для этого у нас есть. И мы так и видим, что будет армия, и будет миллион людей, которые каждый год, раз или два раза в год проходят обучение на полигонах. У них будет оружие. Дискуссионный вопрос — имеют ли резервисты право хранить это оружие дома или в специальных оружейных комнатах", — сказал нардеп.

Арахамия считает, что благодаря такой концепции в случае агрессии государство получит дополнительно миллион уже обученных бойцов, не тратя средства на их содержание каждый месяц.

Переговоры Украины и России

29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями.

Украина предлагает подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее. Среди гарантов официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Дипломат Александр Чалый, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации на переговорах с РФ, заявил, что Украина готова зафиксировать внеблоковый статус и статус безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета без вступления в военно-политические союзы.

В то же время, по словам Чалого, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз.

Переговоры Украины с РФ в онлайн формате пройдут в пятницу, 1 апреля.

Также в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой страны-агрессора Путиным. Украина подготовила пакет документов для переговоров, который уже передали российской делегации в Стамбуле, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Тем временем постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что ее страна готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности Украины, если Киев об этом попросит.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил о готовности страны сыграть конструктивную роль в продвижении переговоров между Украиной и Россией.

По его словам, Пекин намерен взаимодействовать с каждой из сторон для того, чтобы война завершилась в ближайшее время. При этом прямого ответа на вопрос, готов ли Китай выступить в качестве гаранта безопасности Украины, в ведомстве не дали.

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