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"Боремся за каждую жизнь": Зеленский рассказал о ситуации в Днепре после коварного удара россиян

15 января 2023, 16:29
Украинский гарант сообщил, что по состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них шестеро детей.
'Боремся за каждую жизнь': Зеленский рассказал о ситуации в Днепре после коварного удара россиян
Зеленский рассказал о ситуации в Днепре после коварного удара россиян / Кирилл Тимошенко, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетной атаки российских военных по Днепру по состоянию на сейчас известно о 25 погибших людях. Об этом украинский гарант написал в своем Telegram-канале.

"Днепр. По состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них один ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека", - заявил Зеленский.

Он отметил, что предварительно разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.

По словам президента, уже установлены четыре палатки ГСЧС и две палатки от волонтеров. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

"Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за каждую жизнь", - отметил Зеленский.

Глава государства выразил соболезнования всем родным и близким погибших.

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

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