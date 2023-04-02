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"Будем созидать": Санников рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус после окончания войны

2 апреля 2023, 16:01
Санников подчеркнул, что сегодня нет лучшей организации по защите безопасности государств, чем НАТО.
Владимир Путин, Андрей Санников, ядерное оружие
Санников рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус после окончания войны / сайт Кремля, скрин, ua.depositphotos.com

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о своих планах разместить ядерное оружие на территории Беларуси. На фоне этих угроз белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников в интервью Главреду рассказал, может ли вся эта ситуация с угрозами страны-агрессора России в будущем поставить вопрос о возвращении Украине и Беларуси ядерного статуса.

"Я, честно говоря, не вижу необходимости (в восстановлении ядерного статуса – ред.). Потому что я бы ставил вопрос о реформировании ООН для того, чтобы лишить России права вето. С этим оружием у нас будет много проблем, это дорогая игрушка. Давайте восстановим Украину после войны, Беларусь после диктатуры и тогда можно будет подумать. Потому что сегодня много высокоточного оружия. И потом, если России будет нанесено поражение (как мы все надеемся), возникнет другая ситуация в мире – если мы будем двигаться в сторону НАТО, то решения будут приниматься уже в рамках НАТО", - рассказал Санников.

Белорусский политический деятель подчеркнул, что Путин всегда апеллирует к тому, что у США есть тактическое ядерное оружие (и оно действительно есть у четырех стран – Бельгии, Нидерландов, Германии, Италии), но они не ведут агрессивной войны.

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"Путин и Лукашенко привыкли лгать, но это сознательная ложь для своего населения – мол, мы ничего не нарушаем и делаем все, как они. Но вы ведете войну, хотя обязались уважать территориальную целостность Украины безупречно. Именно в Будапештском меморандуме вы расписали все свои обязательства", - отметил он.

Санников подчеркнул, что сегодня нет лучшей организации по защите безопасности государств, чем НАТО. Он напомнил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину НАТО сплотилось.

"Не было периода длительных дискуссий, что очень любят политики, детальных обсуждений – просто приняли решение очень быстро. В этом еще большая заслуга генсека НАТО Столтенберга – он выдающийся государственный деятель и очень хорошо, что он был у руля НАТО. Так что все свои вопросы будем решать в НАТО. Я на это надеюсь", - сказал он.

Как подытожил белорусский политический деятель, сейчас проще вступить в НАТО, чем вести переговоры о ядерном статусе.

"Ядерный зонт над НАТО есть, и его будет достаточно. А мы будем созидать", - добавил Санников.

Кто такой Андрей Санников

Андрей Олегович Санников – белорусский политический и общественный деятель, координатор общественной программы "Европейская Беларусь". Он был вынужден бежать из Беларуси и искать политического убежища в Великобритании. Он продолжает выступать за свободную и демократическую Беларусь без репрессивного режима Лукашенко, пишет Википедия.

Россия собралась разместить ядерное оружие в Беларуси

Директор страны-оккупанта России Владимир Путин 25 марта сказал, что Москва намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие. По словам Путина, Минск не получит контроля над ядерным оружием – им будет управлять Москва.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали планы Путина по тактическому ядерному оружию в Беларуси попыткой отреагировать на провалы своих оккупационных войск в Украине. Путин повышает ставки, но западный мир не пойдет на его условия.

Как отметил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, страна-агрессор Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, только если соответствующее разрешение российскому диктатору Владимиру Путину даст Китай. Однако, вероятнее всего, что КНР этого не допустит.

"Я могу сказать, что никакого размещения ядерного оружия на территории Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешения Путину размещать там ядерное оружие. Предоставит ли Китай разрешение Путину размещать ядерное оружие на территории Беларуси? Я более чем уверен, что нет", - сказал Данилов.

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