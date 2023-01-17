"Это мой сынок подарил на Новый год": у матери в память о сыне остался лишь зеленый фартучек

Российская ракета попала в дом в Днепре и убила 17-летнего Максима Богуцкого, который был единственным сыном.

Российская ракета забрала у матери единственного сына / коллаж фото из соцсетей, ГСЧС

Российские оккупанты убили единственного сына Татьяны Богуцкой - 17-летнего Максима. Парень был дома в квартире на 7 этаже в тот момент, когда в дом в Днепре попала российская ракета. Об этом рассказала коллега Татьяны.

Женщина стояла и смотрела на уцелевшую кухню, где висел подарок ее сына. Он на первую стипендию приобрел для мамочки зеленый фартучек. Теперь это единственное, что осталось Татьяне в память о своем ребенке.

"Видишь чашку на столе, это я не допила чай. А там коробка с продуктами на случай голода. А там ящик, мы купили вино для нашей победы. А на холодильнике зеленый фартучек – это мой сыночек купил мне с первой стипендии на Новый год. Умоляю, достаньте мне тот зеленый фартучек!"- с горем просит Татьяна.

В Днепропетровской политехнике, где учился Максим, в шоке от случившегося. Там сообщили, что парень был студентом 1-го курса и невероятно хорошо учился.

"Сегодня надежда найти его живым угасла. Максима, навеки студента, будем помнить как светлого, активного и умного человека, нашего отличника", - соболезнуют в учебном заведении.

Ракетный удар по Днепру 14 января

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. В результате удара российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

Согласно последним данным, известно о 45 погибших в результате вражеской атаки, среди них шестеро детей.

Недавно в британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

Между тем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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