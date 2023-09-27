"Цель этого только одна": у Зеленского прокомментировали возвращение части вагнеровцев в Украину

Как говорит советник руководителя ОП Михаил Подоляк, "медийный" эффект от возвращения остатков "вагнеровцев" под Бахмут будет сильнее военного.

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Михаил Подоляк оценил возвращение остатков "вагнеровцев" под Бахмут / коллаж Главред, фото УНИАН и Telegram

ЧВК "Вагнера" после смерти Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина по факту не существует, а остатки наемников разбрелись кто куда. Об этом написал на своем Telegram-канале советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Именно так чиновник прокомментировал заявление начальника пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша о том, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращаются в Украину воевать.

"Что касается "возвращения ЧВК "Вагнера" на Бахмутское направление". Запомните: никакой ЧВК "Вагнера" больше не существует. Она закончилась вместе с ликвидацией Пригожина и Уткина, рейдерством структуры группой Шойгу – Герасимова и зачисткой руководящего состава организации. Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, которые отправились кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь регионов России – или подписали контракт с МО РФ и согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении. Поэтому "медийный" эффект от этого события больше его реального значения. А цель этого только одна: ненадолго попытаться перекрыть новости об увольнении Клещиевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований в этом направлении", ‒ сказал он.

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Ситуация на Бахмутском направлении: что известно

Напомним, что оккупанты провально наступали под Бахмутом и понесли большие потери. За последнюю неделю российские войска провели локальные контратаки против наступления украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях.

ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом. 25 сентября российские войска продолжили безуспешные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции.

Враг пытается удержать позиции в Бахмуте и изменил тактику боя. На Бахмутском направлении осталось 3 батальона 72-й бригады российских оккупантов, но боеспособными их назвать трудно.

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