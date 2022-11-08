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Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения электричества: алгоритм действий

8 ноября 2022, 01:35

Нельзя нажимать на все кнопки подряд и пытаться открыть дверь самостоятельно – это очень опасно.

Лифт
Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения электричества/ УНИАН

В периоды стабилизационных отключений электроэнергии лучше не пользоваться лифтами в многоэтажках. Украинцам предоставляют графики отключений, однако стоит учитывать, что в расписании могут быть отклонения. Поэтому лучше прекратить пользоваться лифтом уже за 30-40 минут до начала отключения.

Об этом рассказывается на сайте Киевской городской государственной администрации. В КГГА сообщили, что из-за отключения света в столице Украины увеличилось количество вызовов для деблокирования дверей лифтовой кабины.

В ведомстве дали инструкцию, как действовать, если вы застряли в лифте во время стабилизационных отключений:

1. Нужно успокоиться и не паниковать.

2. Нельзя натыкать все кнопки подряд. Также нельзя прыгать в лифте или пытаться самостоятельно открыть двери.

3. Нужно воспользоваться кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и рассказать, где вы и что случилось.

Нужные номера лучше узнать заранее. Если объявления с этим номером нет в лифте или вашем подъезде, то его нужно узнать у управляющей компании, ОСМД или ЖЭКа. Стоит попросить у них, чтобы они разместили объявление с этим номером телефона в подъезде, а затем записать его себе в мобильный телефон, чтобы всегда был под рукой на всякий случай.

4. Если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не могут приехать, звоните спасателям на "101".

5. Если вы застряли в лифте без мобильного телефона или у вас не ловит мобильная сеть, зовите на помощь.

6. Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите одежду. При наличии у вас воды, потребляйте ее умеренно. При необходимости постелите какую-то одежду на пол и сядьте, вытянув ноги.

7. Когда приедет аварийная бригада, четко выполняйте все их указания.

Что делать, если вы застряли в лифте
Що робити, якщо ви застрягли у ліфті/ КМДА

Отключение света в Украине

Ранее в ресурсоснабжающей организации YASNO объясняли, что отключение электроэнергии в Украине с недавних пор четко подразделяются на два типа - аварийные и стабилизационные.

Экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, почему без выключения света в Киеве и области не обойтись. Из-за ракетных обстрелов российских захватчиков сейчас в Киеве и области работает только один трансформатор из четырех. Чтобы купить новый такой трансформатор, нужно потратить 10-15 миллионов гривен, и потом еще и ждать пол года, пока его изготовят. А не выключать тот единственный, который сейчас работает, тоже нельзя, иначе он будет перегружен.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить Украину. Массированные удары ракетами и дронами по Украине, в том числе и по объектам энергетической инфраструктуры – это энергетический геноцид. Однако России не удастся воплотить свой план в жизнь, подчеркнул Подоляк.

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