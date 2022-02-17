Даже не тормозил: в Одессе легковушка сбила 12-летнюю школьницу прямо на зебре

После этого водитель протаранил три автомобиля, которые были припаркованы на обочине.
В Одессе автомобиль сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку.
62-летний водитель двигался на красный свет светофора, отмечают в полиции Одесской области.
"Предварительно установлено, что, двигаясь на красный свет светофора, 62-летний водитель "Chevrolet Aveo" наехал на подростка, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
После этого авто столкнулось с тремя припаркованными на обочине автомобилями.
Девочку забрали в больницу, водителя же направили на проверку, чтобы определить, был ли он в состоянии опьянения.
Правоохранители устанавливают полные обстоятельства аварии.
Как сообщает ТСН, ссылаясь на слова медиков, девушку забрали в медучреждение с ушибом и в шоковом состоянии. Очевидцы утверждают, что водитель даже не тормозил, они услышали лишь резкий грохот двигателя, поэтому они подозревают, что он был пьян.
Напомним, в Днепре фура во время движения задела автовышку, в которой на тот момент находились двое коммунальщиков – работников КП "Горсвет". Мужчины выпали с автовышки. Один из мужчин на момент приезда скорой был без сознания. После удара он пролетел несколько метров с высоты и ударился о землю.
Также сообщалось, что в Черновицкой области 11 февраля произошла авария с участием налоговика, в результате которой погиб человек. Чиновника задержали, сейчас решается вопрос по сообщению о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.
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