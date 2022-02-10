От сильного удара полетели вниз: в Днепре грузовик сбил коммунальщиков с автовышки

Один из мужчин на момент приезда скорой был без сознания. После удара он пролетел несколько метров с высоты и ударился о землю.
В Днепре на Набережной Победы фура во время движения задела автовышку, в которой на тот момент находились двое коммунальщиков – работников КП "Горсвет".
Это произошло в среду, 9 февраля. Предварительно водитель грузовика MAN не рассчитал расстояния до коммунального автомобиля и "прочесал" его кузовом. В момент столкновения коммунальщики от сильного удара выпали с автовышки, сообщает "Днепр оперативный".
Как видно на видео, которое зафиксировало момент аварии, одного из коммунальщиков выбросило с высоты прямо на землю. Другой удержался благодаря страховке, однако стрела автовышки быстро двигалась и раскачивала его в разные стороны.
Мужчин госпитализировали в областную больницу имени Мечникова. Один из них на момент приезда скорой находился без сознания.
Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливает полиция.
В полиции на момент публикации материала детали происшествия не сообщали.
Напомним, ранее на Киевщине водитель протаранил пять авто. Сначала пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль и, даже не останавливаясь, поехал дальше. Однако затем на его пути встретились еще четыре автомобиля, которые он протаранил один за другим в режиме домино.
Также сообщалось, что в Запорожье водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 15-летних девушек. Они получили тяжелые политравмы и находятся в больнице. По предварительным данным, водитель находился за рулем после употребления марихуаны.
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