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"Дело в деньгах": политолог объяснил, чего может упасть российский режим

Юлия Куришко
28 июня 2023, 01:20
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Пока внутри РФ не появится человек, который возглавит оппозицию к Путину, его будут хотеть устранить, считает Небоженко.
'Дело в деньгах': политолог объяснил, чего может упасть российский режим
Небоженко объяснил, чего упадет российский режим / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: видео

В интервью Главреду политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал, от чего может упасть российский режим.

Эксперт подчеркнул, что пока внутри РФ не появится человек, который возглавит оппозицию к Путину, будут приниматься технологические меры по устранению этого Путина.

"Путин - старый человек, усталый. И потом не стоит забывать, что его окружением на Запад вывезена сумма до 1 триллиона долларов. Так что дело не просто в личности Путина, дело в том, чтобы эти деньги не пропали. Если завтра вдруг повесят Путина, а деньги окажутся за границей, то кто выиграет? Россия? Нет, выигрывает мероприятие", - отметил Небоженко.

видео дня

Он также привел пример, как когда-то поступили с Каддафи, когда забрали у него 100 миллиардов, с Саддамом Хусейном и так далее. Все деньги остались там.

"То есть западным банкирам выгодно, чтобы русская мафия и российские президенты держали деньги за границей. Ну и еще более выгодно, если исчезают требовательные этих денег. Все упирается в просто невероятно огромные политэкономические ресурсы, которые Россия накопила, и они кому - то должны принадлежать", - добавил политолог.

Сейчас Украине очень важно, чтобы это, конечно, все быстрее продвигалось. Люди уже устали от войны. Но это не значит, что Россия развалится или еще что-то, считает Виктор Небоженко.

"Она полным ходом идет к военному фашизму. Просто не подходит уже Путин, а кто будет вместо него, один человек или несколько, трудно сказать. Если вы заметили, ведущие пропагандисты РФ два дня молчали. Это также очень унизительно для этой публики. И все они сейчас совершают одну ошибку - мстят Пригожину за унижение. Там масса процессов интересных происходит. Жаль, что мы пока не можем на них повлиять", - подчеркнул эксперт.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Падение власти Путина

Напомним, что Путин загнан в угол. В NYT оценили последствия мятежа Пригожина после восстания Пригожина и его наемников. Эта ситуация показала, что Путин не обладает полным контролем над применением силы в РФ, что может повлечь более рискованное поведение.

Пономарев спрогнозировал, с какого момента начнется крах режима Путина. Фактором, который приведет к старту обрушения режима Путина, станет освобождение украинской армией Крыма, убежден Илья Пономарев.

Чем объясняется многолетняя популярность Путина в России. Сейчас путинский режим в России стремится выстроить собственную легитимность через апелляцию к"прошлому величию".

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