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Диалог между Украиной и РФ возможен, но есть единственная отправная точка – ОП

Алёна Воронина
15 мая 2023, 20:17 обновлено 15 мая, 20:19
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Есть единственное обстоятельство, при котором Украина сядет за стол переговоров. Все остальное – это только имитация "мирного урегулирования", отметили в ОП.
Украинские военные, Михаил Подоляк
Для диалога Украины и РФ есть единственная отправная точка, заявил Подоляк/ коллаж: Главред, фото: 93 ОМБ Холодный Яр, Офис президента Украины

Единственной отправной точкой, после которой Украина может сесть за стол переговоров со страной-агрессором Россией, является вывод российских войск с территории Украинского государства.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter. Он подчеркнул, что всё остальное, кроме этого, является лишь имитацией "мирного урегулирования".

Также Подоляк отметил, что коалиция мира сейчас должна работать над предоставлением Украине оружия для защиты от агрессора и разрабатывать механизм для привлечения всех виновных в этой преступной войне к ответственности.

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"Отправной точкой любого диалога с Россией является безусловный вывод российских вооруженных формирований за пределы территории Украины. Всё остальное – это ненужный симулякр "мирного урегулирования". Оружие и механизм привлечения к юридической ответственности виновных в преступлении агрессии – вот над чем сегодня должна работать реальная коалиция мира", – подчеркнул советник руководителя ОП.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский еще в прошлом году принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Возможны ли переговоры Украины с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить с главой Кремля Владимиром Путиным сегодня нельзя. Зеленский напомнил, что Путин соврал всему миру о том, что он не будет развязывать войну против Украины. Путин – террорист, который не держит слова и пытается найти "оправдание" грубым военным действиям российских оккупантов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас невозможно проведение мирных переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией. Он отметил, что сейчас обе стороны убеждены в том, что смогут одержать победу в этой войне. При этом Гутерреш сказал, что ООН общается с обеими сторонами для решения конкретных вопросов.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскритиковал лживую позицию диктатора Владимира Путина, который прикрываясь возможностью переговоров готовит новую эскалацию. Глава государства уверен в том, что в связи с этим уже нет смысла в переговорах с Путиным.

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