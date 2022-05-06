"Дух сопротивления": Вятрович объяснил, почему русские маниакально гоняются за мертвым Бандерой

Вятрович объяснил, почему россияне маниакально гоняются за мертвым Бандерой/ Главред, ua.depositphotos.com

Степан Бандера для украинцев является символом борьбы за независимость в абсолютно неблагоприятных условиях, и россияне это четко осознают. Поэтому, хоть Бандеры уже давно нет в живых, они продолжают с ним свою мнимую борьбу, ведь видят проявления такой же свободолюбивости и способности сопротивляться в каждом украинце, который становится на защиту своего государства.

Поэтому для русских Бандера, условно говоря, до сих пор жив. Об этом сказал нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на Главреде.

"Они Бандеру видят в каждом украинском воине, который оказывает им сопротивление, они видят Бандеру и в каждом гражданском, который оказывает им сопротивление и выходит сдерживать их танки голыми руками, без оружия, они видят Бандеру в каждой женщине, которая готова банкой помидоров или огурцов сбивать российские дроны. Для них всё это – Бандера", – объяснил историк.

Для них этот образ символизирует дух сопротивления, которого русские очень боялись раньше и боятся до сих пор. Этот дух сопротивления им не удалось сломить в 1940-1950-е годы, несмотря на брошенные для этого крупные силы и ликвидацию самого Бандеры. Ведь легенда о нем продолжала жить и после его смерти.

При этом Путин боится, что "дух Бандеры" проберется и на территории Российской Федерации, и там может возникнуть восстание.

"Он боится, что порабощенные народы, которые сейчас к нему лояльны, а часть из них даже используется им для борьбы против украинцев, таки восстанут, и у них появятся свои Бандеры, с которыми он не сможет справиться", – говорит Вятрович.

Поэтому россияне воспринимают образ Бандеры как образ страшного украинца, который мешает им реализовать свою идею "русского мира". По их мнению, если бы не Бандера, то им это удалось бы.

"А так появился Бандера – появились бандеровцы и заразили других, переломили ситуацию в стране, и Россия не способна ничего с этим сделать. В 2022 году, придя в Украину, они снова столкнулись с тем Бандерой, хотя якобы убили его еще в 1959 году", – отмечает историк.

Ранее Вятрович отмечал, что дворцовый переворот в России возможен – это добрая русская традиция. И вероятность такого переворота будет расти в зависимости от того, как быстро будет приближаться победа Украины в войне. При этом, когда Путина убьют или осудят, в России придется проводить очищение от рашизма так же, как когда-то в Германии проводили денацификацию.

Напомним, по словам польского генерала Вальдемара Скшипчака, для ВСУ на сегодня главной задачей является уничтожить российские оккупационные войска до того, как РФ перебросит на территорию нашего государства свои резервы. Для этого у Украины есть 4-5 недель.

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