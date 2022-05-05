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Штурм захлебнулся, ВСУ отразили атаку: орки получили по зубам под Харьковом

5 мая 2022, 18:57

На Слобожанском направлении противник провалил попытку восстановить утраченные позиции.

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ВСУ отразили наступление врага под Харьковом / facebook.com/GeneralStaff.ua

Оккупанты безуспешно пытались захватить Попасную и Рубежное и продолжить наступление в направлениях Лимана и Северодонецка.

Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харьков, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

"В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных заведений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь", - добавили в Генштабе.

Кроме того, враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, осуществляет артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, однако успехов не имеет.

На Донецком направлении противник пытался захватить Попасную, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на города Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

Новость обновляется.

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