У ВСУ есть 4-5 недель: польский генерал назвал критический предел в войне для Украины

Украинские военные должны нанести поражение оккупантам до тех пор, пока страна-агрессор не перебросит свои резервы.
Для Вооруженных сил Украины на сегодня главной задачей является уничтожить оккупационные российские войска до того, как РФ перебросит на территорию нашего государства свои резервы.
Для этого у Украины есть 4-5 недель, заявил экс-командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Польши генерал Вальдемар Скшипчак, пишет Укринформ.
"Украина должна справиться с российской армией до того, как новые мобилизованные силы попадут на фронт. Для этого есть четыре-пять недель, думаю, до конца июня", – отметил польский генерал.
Скшипчак считает, что на результаты этой войны будет иметь решающее влияние президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что" сейчас уже не Путин должен решать судьбу войны, а президент Зеленский", ведь Украина демонстрирует эффективную оборону.
"Президент Украины сейчас побеждает, поэтому он должен определить, когда будет ее (войны – ред.) завершение. Я имею в виду, что у Украины есть шанс освободить все оккупированные территории Донбасса, а вопрос Крыма должен решаться на международной арене позже – возможно, уже с другим президентом России", – сказал генерал.
Ранее Скшипчак отмечал, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить, что территории, которые к тому времени удалось захватить России в войне против Украины, и были настоящими целями. А значит "план выполнен". И тогда российская пропаганда разнесет это заявление как объявление о "победе РФ в войне".
Напомним, Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Луганском направлении, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные боевые столкновения.
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