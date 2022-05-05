У ВСУ есть 4-5 недель: польский генерал назвал критический предел в войне для Украины

Польский генерал назвал критический предел в войне для Украины/ Reuters

Для Вооруженных сил Украины на сегодня главной задачей является уничтожить оккупационные российские войска до того, как РФ перебросит на территорию нашего государства свои резервы.

Для этого у Украины есть 4-5 недель, заявил экс-командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Польши генерал Вальдемар Скшипчак, пишет Укринформ.

"Украина должна справиться с российской армией до того, как новые мобилизованные силы попадут на фронт. Для этого есть четыре-пять недель, думаю, до конца июня", – отметил польский генерал.

Скшипчак считает, что на результаты этой войны будет иметь решающее влияние президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что" сейчас уже не Путин должен решать судьбу войны, а президент Зеленский", ведь Украина демонстрирует эффективную оборону.

"Президент Украины сейчас побеждает, поэтому он должен определить, когда будет ее (войны – ред.) завершение. Я имею в виду, что у Украины есть шанс освободить все оккупированные территории Донбасса, а вопрос Крыма должен решаться на международной арене позже – возможно, уже с другим президентом России", – сказал генерал.

Ранее Скшипчак отмечал, что российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить, что территории, которые к тому времени удалось захватить России в войне против Украины, и были настоящими целями. А значит "план выполнен". И тогда российская пропаганда разнесет это заявление как объявление о "победе РФ в войне".

Напомним, Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Луганском направлении, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные боевые столкновения.

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