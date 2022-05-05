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"Добрая русская традиция": Вятрович сказал, когда будет дворцовый переворот в РФ и как изменится Россия

5 мая 2022, 03:48

Когда Путина убьют или осудят, в России придется проводить очищение от рашизма так же, как когда-то в Германии проводили денацификацию.

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Вятрович сказал, когда будет дворцовый переворот в РФ и как изменится Россия/ Reuters, Главред

Дворцовый переворот в России возможен, это добрая русская традиция. И вероятность такого переворота будет расти в зависимости от того, как быстро будет приближаться победа Украины в войне.

После этого Россия частично изменится, ведь Путин сейчас является олицетворением российских имперских настроений, и его устранение с поста будет сильным ударом по российскому обществу. Об этом сказал нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович во время чата на Главреде.

"Дворцовый переворот возможен, это добрая русская традиция. Это неоднократно происходило в России в XVII, XVIII и в XX веках, когда руководителя, который приводил к поражению, убивали, держали в заключении, душили подушкой или вдруг увольняли с занимаемой должности. Такая вероятность есть, и она будет расти. Эта вероятность возрастает в зависимости от того, насколько близкой будет наша победа", – отмечает Вятрович.

В то же время стоит понимать, что война РФ против Украины – это война не только Путина, но и большинства россиян. Ведь для многих граждан России то, что делает их страна-агрессор, вполне приемлемо, говорит историк.

"Поэтому исчезновение или уничтожение Путина будет шансом для Украины, чтобы запустить процессы перестройки России и провести там такую же политику, которая проводилась в Германии после поражения Третьего Рейха, когда Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством", – отмечает Вятрович.

Читайте такжеПриказы насиловать украинских мирных жителей отдавались лично Путиным - ДенисоваОн напомнил, что это не немцы захотели проводить денацификацию после Второй мировой войны – решение принудительно провести такую политику в отношении ФРГ приняли государства, которые победили Гитлера и Третий рейх.

"Убежден, что такое же произойдет с РФ после смерти Путина или гибели, или убийства, или суда (возможны разные варианты)", – говорит историк.

Ранее американский военный историк российского происхождения Макс Бут объяснил возможные будущие ходы Путина в войне против Украины. Он отметил: если российский диктатор стянет в Украину больше танков и живой силы, это повысит риск возникновения в РФ массовых протестов.

Также сообщалось, что президент страны-агрессора РФ может решиться на ядерный удар. При этом сейчас он стоит перед выбором не между тем, применять ли такое оружие, а между тем, каким должен быть этот ядерный удар – тактическим или стратегическим. Такое мнение высказал экс-министр финансов РФ Сергей Алексашенко.

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